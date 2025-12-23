براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۹ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد که شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۳۰ صبح امروز در شهرهای آبادان ۱۶۸، خرمشهر ۱۸۲ و کارون ۱۵۹ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

این شاخص در شهرهای آغاجری ۱۰۱، اهواز ۱۳۱، دشت آزادگان ۱۳۹، ماهشهر ۱۵۰، هویزه ۱۰۴و شادگان ۱۲۸ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروهای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص آلودگی در شهرهای امیدیه، اندیمشک، ایذه، باغملک، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شهرهای اندیکا، دهدز و لالی هوای پاک را تجربه کرده اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور