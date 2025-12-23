اینترمیامی در اقدامی ویژه بخشی از چمن استادیوم خود را که توسط لیونل مسی لمس شده است به فروش می‌رساند و هواداران حالا می‌توانند بخشی از تاریخ این باشگاه را به دست آورند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از کسب قهرمانی تاریخی در جام MLS، اینترمیامی آماده می‌شود تا از ورزشگاه چیس خداحافظی کند و فصل بعد در «پارک آزادی میامی» بازی کند. به همین مناسبت، باشگاه تصمیم گرفته فرصت بی‌نظیری برای هواداران فراهم کند تا تکه‌ای از چمن لمس شده توسط لیونل مسی، ستاره آرژانتینی و هشت‌بار برنده توپ طلا، را خریداری کنند.

مسی پس از جدا شدن از پاری‌سن‌ژرمن و پایان پیوند طولانی‌اش با بارسلونا، در ۲۰۲۳ به آمریکا آمد و به لطف تلاش‌های دیوید بکام و تیم مدیریتی، به اینترمیامی پیوست. او و خانواده‌اش پس از تجربه‌ای نه چندان خوشایند در فرانسه، به سرعت در جنوب فلوریدا جا افتادند.

در همان هفته‌های ابتدایی حضورش، مسی موفق شد لیگ قهرمانان آمریکا را فتح کند و در ۲۰۲۴ ساپورترزشیلد را با رکورد بیشترین امتیاز به دست آورد. نهایتاً در ۲۰۲۵، اینترمیامی جام MLS را بالای سر برد و مسی کفش طلایی و جایزه MVP را کسب کرد.

مسی قرارداد خود را تا ۲۰۲۸ تمدید کرده و فصل بعد در محیط جدید پارک آزادی بازی خواهد کرد. پیش از نقل مکان، هواداران هنوز یک بازی دیگر در چیس استادیوم خواهند داشت که در تاریخ ۱۸ مارس مقابل نشویل یا اتلتیکو اتاوا در لیگ قهرمانان کونکاکاف برگزار می‌شود.

باشگاه مجموعه‌ای ویژه با نام «The O.G» برای فروش چمن ایجاد کرده است. بخشی از چمن روز قهرمانی که در جاکلیدی‌ها و جعبه‌های آکریلیک عرضه می‌شود، شامل آثار بازیکنان برجسته‌ای، چون مسی، لوئیس سوارس، سرخیو بوسکتس و جوردی آلبا است. قیمت جاکلیدی‌ها ۵۰ دلار و جعبه‌های آکریلیک بین ۲۰۰ تا ۷۵۰ دلار بسته به اندازه آنها تعیین شده است.

چمن لمس‌شده توسط لیونل مسی را بخرید

این اقدام در راستای سنت جهانی باشگاه‌ها برای فروش بخشی از امکانات استادیوم هنگام نقل مکان به ورزشگاه جدید صورت می‌گیرد، هرچند فرصتی برای خرید چمن طبیعی و لمس تاریخ فوتبال، کمیاب است.

خورخه ماس، مدیر مشترک اینترمیامی، پیش از تمدید قرارداد مسی گفته بود: «رویای ما این است که شماره ۱۰ افتتاح ورزشگاه جدیدمان را انجام دهد و دوران حرفه‌ای خود را در اینجا به پایان برساند. همه تلاشمان را کرده‌ایم تا لئو احساس راحتی کند و امیدواریم در سال‌های آینده با هم جام‌های زیادی فتح کنیم.»

فصل بعد مسی بدون بوسکتس و آلبا خواهد بود، اما سوارس قرارداد خود را تمدید کرده و مذاکرات برای پیوستن ستاره‌هایی مانند نیمار یا روبرت لواندوفسکی ادامه دارد.

چمن لمس‌شده توسط لیونل مسی

منبع: خبر ورزشی

برچسب ها: اینترمیامی ، لیونل مسی
خبرهای مرتبط
هدیه گرانقیمت پسر میلیاردر هندی به مسی
ام باپه به رکورد رونالدو رسید
اعلام پرفروش‌ترین پیراهن‌های سال ۲۰۲۵؛ یامال اول شد، مسی دوم!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم صدرنشینی الهلال با پیروزی مقابل الشارجه
حسین زاده: نسخه ۲ سال اخیر من نتیجه تلاش‌های اسکوچیچ است
اسکوچیچ: ما فقط به صعود از مرحله اول لیگ نخبگان آسیا راضی نیستیم
جو مسمومی در ورزشگاه‌ها ایجاد شده است/ توهین به کریم باقری دارد بدعت می‌شود
انتظار دلجویی باشگاه تراکتور از کریم باقری را داشتیم/ آرامش در سکو‌ها با فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد
علوی: برای عقد قرارداد با پرتغال جهت انجام بازی دوستانه نزدیک شده‌ایم
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ۳۰ بازیکن را به اردو فرا خواند
تاریخ دیدار استقلال و سپاهان مشخص شد
آخرین اخبار
تاریخ دیدار استقلال و سپاهان مشخص شد
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ۳۰ بازیکن را به اردو فرا خواند
علوی: برای عقد قرارداد با پرتغال جهت انجام بازی دوستانه نزدیک شده‌ایم
انتظار دلجویی باشگاه تراکتور از کریم باقری را داشتیم/ آرامش در سکو‌ها با فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد
جو مسمومی در ورزشگاه‌ها ایجاد شده است/ توهین به کریم باقری دارد بدعت می‌شود
حسین زاده: نسخه ۲ سال اخیر من نتیجه تلاش‌های اسکوچیچ است
اسکوچیچ: ما فقط به صعود از مرحله اول لیگ نخبگان آسیا راضی نیستیم
تداوم صدرنشینی الهلال با پیروزی مقابل الشارجه
عنوان هفتمی بهترین نتیجه رکابزنان ملی پوش در مسابقه جایزه بزرگ امارات
تیم ملی زورخانه‌ای ایران قهرمان جام جهانی شد
تراکتور ۲ - ۱ الدحیل قطر/ ️صعود شاگردان اسکوچیچ به مرحله بعد با کامبک دیدنی
سعید اسماعیلی برنده جایزه مسلط‌ترین فرنگی کار جهان شد
میترا نوری رئیس کمیته اخلاق کنفدراسیون هندبال آسیا شد
ترکیب تراکتور ایران مقابل الدحیل قطر مشخص شد
قرارداد سرمربی طارمی در المپیاکوس تمدید شد
تالاخادزه ایران به اردو برگشت
اعلام تیم داوری استقلال و المحرق
اعلام آخرین رده‌بندی سال ۲۰۲۵ فیفا؛ تداوم حضور ایران در رده بیستم
ماندن لژیونر ایرانی در روسیه قطعی شد
رونمایی FIVB از فرمت جدید قهرمانی جهان؛ انقلابی بزرگ در برگزاری مسابقات والیبال
پروجا قهرمان والیبال باشگاه‌های جهان شد
بررسی یک بازی مشکوک در فوتبال تهران
مشهد میزبان بازی استقلال و گل گهر شد
خبر خوش برای ساپینتو و استقلال/ همه مصدومان رسیدند به جز یک بازیکن
علی‌نژاد: صد درصد بودجه فدراسیون‌ها پرداخت شد
تیم شطرنج ایران با ۲ مدال طلا چهارم جهان شد
پیراهن پرسپولیس برای برخی از بازیکنان گشاد است