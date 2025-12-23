باشگاه خبرنگاران جوان - پس از کسب قهرمانی تاریخی در جام MLS، اینترمیامی آماده می‌شود تا از ورزشگاه چیس خداحافظی کند و فصل بعد در «پارک آزادی میامی» بازی کند. به همین مناسبت، باشگاه تصمیم گرفته فرصت بی‌نظیری برای هواداران فراهم کند تا تکه‌ای از چمن لمس شده توسط لیونل مسی، ستاره آرژانتینی و هشت‌بار برنده توپ طلا، را خریداری کنند.

مسی پس از جدا شدن از پاری‌سن‌ژرمن و پایان پیوند طولانی‌اش با بارسلونا، در ۲۰۲۳ به آمریکا آمد و به لطف تلاش‌های دیوید بکام و تیم مدیریتی، به اینترمیامی پیوست. او و خانواده‌اش پس از تجربه‌ای نه چندان خوشایند در فرانسه، به سرعت در جنوب فلوریدا جا افتادند.

در همان هفته‌های ابتدایی حضورش، مسی موفق شد لیگ قهرمانان آمریکا را فتح کند و در ۲۰۲۴ ساپورترزشیلد را با رکورد بیشترین امتیاز به دست آورد. نهایتاً در ۲۰۲۵، اینترمیامی جام MLS را بالای سر برد و مسی کفش طلایی و جایزه MVP را کسب کرد.

مسی قرارداد خود را تا ۲۰۲۸ تمدید کرده و فصل بعد در محیط جدید پارک آزادی بازی خواهد کرد. پیش از نقل مکان، هواداران هنوز یک بازی دیگر در چیس استادیوم خواهند داشت که در تاریخ ۱۸ مارس مقابل نشویل یا اتلتیکو اتاوا در لیگ قهرمانان کونکاکاف برگزار می‌شود.

باشگاه مجموعه‌ای ویژه با نام «The O.G» برای فروش چمن ایجاد کرده است. بخشی از چمن روز قهرمانی که در جاکلیدی‌ها و جعبه‌های آکریلیک عرضه می‌شود، شامل آثار بازیکنان برجسته‌ای، چون مسی، لوئیس سوارس، سرخیو بوسکتس و جوردی آلبا است. قیمت جاکلیدی‌ها ۵۰ دلار و جعبه‌های آکریلیک بین ۲۰۰ تا ۷۵۰ دلار بسته به اندازه آنها تعیین شده است.

این اقدام در راستای سنت جهانی باشگاه‌ها برای فروش بخشی از امکانات استادیوم هنگام نقل مکان به ورزشگاه جدید صورت می‌گیرد، هرچند فرصتی برای خرید چمن طبیعی و لمس تاریخ فوتبال، کمیاب است.

خورخه ماس، مدیر مشترک اینترمیامی، پیش از تمدید قرارداد مسی گفته بود: «رویای ما این است که شماره ۱۰ افتتاح ورزشگاه جدیدمان را انجام دهد و دوران حرفه‌ای خود را در اینجا به پایان برساند. همه تلاشمان را کرده‌ایم تا لئو احساس راحتی کند و امیدواریم در سال‌های آینده با هم جام‌های زیادی فتح کنیم.»

فصل بعد مسی بدون بوسکتس و آلبا خواهد بود، اما سوارس قرارداد خود را تمدید کرده و مذاکرات برای پیوستن ستاره‌هایی مانند نیمار یا روبرت لواندوفسکی ادامه دارد.

منبع: خبر ورزشی