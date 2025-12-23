رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: باید از پژوهش برای حل مسائل اولویت دار جامعه استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد اسماعیل قیداری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بیست و ششمین جشنواره پژوهشی ابوریحان گفت: اکنون نیاز به پژوهش به خاطر مسائل مختلف جامعه بیشتر از گذشته شده است. به دلیل حل مسائل و اولویت های جامعه و دانشگاه باید از پژوهش استفاده کنیم.

به گفته وی، یکی از سیاست های دانشگاه استفاده از پژوهش برای حل چالش ها و رفع نیاز جامعه است.

قیداری تاکید کرد: امروزه برای کاهش هزینه های تحمیلی بر حوزه سلامت نیازمند انجام پژوهش های اثرگذار هستیم. باید برای جذب نخبگان و تلاش برای ماندن این افراد تلاش و پژوهش های لازم در این خصوص انجام شود. عرصه علم و فناوری را باید در کشور حفظ کنیم و ارتقا بدهیم.

در ادامه مراسم افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: مرجعیت علمی و جهت گیری پژوهش برای دانشگاه های نسل سوم از جمله اهداف دانشگاه در حوزه پژوهش است.

به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به دنبال محصول محور شدن تحقیقات و پژوهش ها است.

زرقی تاکید کرد: رتبه دانشگاه در سال جاری در حوزه پژوهش و در رتبه بندی تایمز به ۶۰۰ تا ۸۰۰ رسیده است.

وی تصریح کرد: دانشگاهی موفق است که همه اعضای آن پژوهش های موثر داشته باشند و الان تنها ۳ درصد از اعضای هئیت علمی، عضو خاموش هستند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: اکنون در نظام آموزشی لیدن دانشگاه رتبه ۳۸۰ را کسب کرده است.

وی افزود: در دانشگاه های نسل سوم شرکت های دانش بنیان بازیگران اصلی هستند و اکنون بیش از ۹۰۰ محصول در ۳۵۰ شرکت دانش بنیان تولید شده است.هدف اصلی راه اندازی دانشگاه های نسل چهارم است. تا کنون استنادات دانشگاه از یک میلیون بازدید عبور کرده است. در حوزه فناوری در سال جاری رتبه اول را در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را کسب کرده ایم.

سهم علم و فناوری از تولید ناخالص داخلی باید به ۲ درصد برسد

در ادامه مراسم، شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: بر اساس برنامه هفتم باید سهم علم و فناوری از تولید ناخالص داخلی به ۲ درصد برسد.

وی ادامه داد: رتبه دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه پژوهش در جایگاه خوبی قرار دارد اما ظرفیت‌های زیادی برای بهبود و ارتقای این رتبه و جایگاه وجود دارد.