رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اعلام آغاز روند احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵، جزئیات معاینات پزشکی و زمان‌بندی واکسیناسیون را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، دکتر سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت درباره آغاز روند احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵گفت: با ثبت‌نام مرحله دوم متقاضیان و انتخاب کاروان‌ها، فرآیند معاینات پزشکی برای تأیید استطاعت جسمی که یکی از واجبات حج محسوب می‌شود، در سراسر کشور آغاز شده است.

وی افزود: این معاینات بر اساس دستورالعمل‌های تدوین‌شده و با نظارت مرکز پزشکی حج و زیارت انجام می‌شود و به ازای هر ۵۵۰ زائر، یک پزشک معاین در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت به زائران توصیه کرد: متقاضیان حج تمتع، به‌ویژه افراد بالای ۵۰ سال، آزمایش‌های اعلام‌شده را در اسرع وقت انجام دهند تا روند معاینات پزشکی آنان بدون تأخیر انجام شود.

به گفته مرعشی، فهرست بیماری‌هایی که مانع تشرف به حج تمتع می‌شوند، پیش‌تر اعلام شده و این فرآیند مطابق دستورالعمل‌های کشور میزبان و ضوابط مرکز پزشکی حج و زیارت اجرا می‌شود.

زمان تزریق واکسن مننژیت

وی درباره تزریق واکسن مننژیت نیز توضیح داد: پس از تأیید استطاعت جسمی، آموزش‌های زائران در کاروان‌ها آغاز می‌شود و نیرو‌های مرکز پزشکی نیز در کلاس‌های آموزشی، توضیحات لازم را ارائه خواهند کرد. حدود یک ماه پیش از آغاز موسم حج، واکسن مننژیت در مراکز اعلامی هلال احمر در اختیار زائران قرار می‌گیرد و ضروری است زائران در موعد مقرر واکسن را تزریق کرده و کارت واکسیناسیون را تا پایان سفر همراه داشته باشند.

جزییات خدمات بهداشتی و در مانی به معتمرین

درباره خدمات درمانی ارائه‌شده به عمره‌گزاران ایرانی در مکه مکرمه و مدینه منوره گفت: با همکاری کشور میزبان، در حال حاضر چهار درمانگاه در هتل‌های محل اسکان زائران ایرانی در مکه فعال است که شامل دو درمانگاه ۱۶ ساعته و دو درمانگاه ۸ ساعته می‌شود.

وی افزود: در مدینه منوره، برخلاف مکه، از ابتدای موسم عمره هیچ‌یک از کشور‌های اعزام‌کننده زائر، درمانگاه سرپایی اختصاصی ندارند و خدمات معاینات و تحویل دارو برای زائران ایرانی نیز در درمانگاه‌های کشور میزبان انجام می‌شود.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با بیان اینکه عمره‌گزاران کشورمان از خدمات بهداشتی و درمانی ارائه‌شده رضایت نسبی دارند، تصریح کرد: در هتل‌های محل اسکان زائران، سرویس‌های انتقال بیمار پیش‌بینی شده است و زائرانی که نیاز به خدمات درمانی دارند، به درمانگاه‌های مدینه منتقل می‌شوند. همچنین یک پزشک از سوی مرکز پزشکی حج و زیارت در مدینه حضور دارد تا در صورت نیاز به خدمات بستری، بیماران را با هماهنگی‌های لازم به بیمارستان‌های کشور میزبان اعزام کند.

