شهروندخبرنگار ما فیلمی از درمان یک کلاغ آسیب دیده توسط دوستدار محیط زیست دز شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شب وروز‌های سرد زمستان کلاغی که درسرمای شدید در برف پیدا شد؛ توسط دوستدار محیط زیست و حیوانات شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی با تلاش و کوشش درمان و به دلیل نداشتن محیط زیست در این شهرستان تحویل محیط بانان شهرستان تربت جام داده شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام کلاغی که دربرف شدید شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی پیداشد؛ در ارزیابی اولیه مشکل خونریزی کف پا مشخص بود که بعد ازکلی رایزنی بدلیل نداشتن محیط زیست درصالح آباد به دامپزشکی ومنابع طبیعی مراجعه کردیم که بعد ازکلی دوندگی و چند ترفندمشخص شد که ظاهرا توسط شکارچیان بی رحم هدف ساچمه تیر تفنگ بادی به ران پایش مواجع شده است.
پس ازاقدامات اولیه تحویل دوستان دامپزشکی وجهاد کشاورزی شد که به سایت پرورش آهوی روستای چشمه گل تربت جام انتقال وتحویل محیط بانان گرامی شود.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: حیوانات ، محیط زیست ، دوستدار محیط زیست
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار مازندران؛
شکارچی که خودش ناجی قوی زخمی شد + فیلم
شهروندخبرنگار همدان؛
نجات و رهاسازی پرنده کمیاب حواصیل ارغوانی در نهاوند + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
پاکسازی مسیر جاده سد تاریخی فریمان از زباله همزمان با روز ملی زمین پاک + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
یک دقیقه سکوت به احترام شهید محمد قربان در مسابقات سوپر لیگ فوتبال استان فارس
ترویج فرهنگ "آب را دریابیم" در دبستان آزادی نیشابور + عکس
آسفالت گل آلود دانش آموزان شیرازی را به دردسر انداخت + فیلم
گلایه دانش آموزان رباط کریم از دایر بودن مدارس در روز‌های آلوده بودن هوا
گشت و گذار زمستانی در ارتفاعات روستای درزاب بجستان + عکس
مهربانی دوستدار محیط زیست صالح آبادی به کلاغ آسیب دیده در سرمای زمستان
تصاویری از یک درخت کهنسال در روستای درزاب بجستان
فیلمی از حضور خانوار شهید سهرابی بر سر مزارش به بهانه ۴۴ سال تولد