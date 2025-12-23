شهروندخبرنگار ما فیلمی از درمان یک کلاغ آسیب دیده توسط دوستدار محیط زیست دز شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شب وروز‌های سرد زمستان کلاغی که درسرمای شدید در برف پیدا شد؛ توسط دوستدار محیط زیست و حیوانات شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی با تلاش و کوشش درمان و به دلیل نداشتن محیط زیست در این شهرستان تحویل محیط بانان شهرستان تربت جام داده شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام کلاغی که دربرف شدید شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی پیداشد؛ در ارزیابی اولیه مشکل خونریزی کف پا مشخص بود که بعد ازکلی رایزنی بدلیل نداشتن محیط زیست درصالح آباد به دامپزشکی ومنابع طبیعی مراجعه کردیم که بعد ازکلی دوندگی و چند ترفندمشخص شد که ظاهرا توسط شکارچیان بی رحم هدف ساچمه تیر تفنگ بادی به ران پایش مواجع شده است.

پس ازاقدامات اولیه تحویل دوستان دامپزشکی وجهاد کشاورزی شد که به سایت پرورش آهوی روستای چشمه گل تربت جام انتقال وتحویل محیط بانان گرامی شود.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

