باشگاه خبرنگاران جوان - بازیهای ویدئویی امروز دیگر تنها یک سرگرمی ساده نیستند؛ آنها به بخش مهمی از زندگی جوانان و نوجوانان تبدیل شدهاند و هر روز بر تعداد علاقهمندانشان افزوده میشود. در ایران نیز این موج پرهیجان بهخوبی دیده میشود و بسیاری از خانوادهها با دنیای بازیهای دیجیتال همراه شدهاند. در همین مسیر، برنامه تلویزیونی «کافه بازی» که سالهاست از شبکه دو سیما به عنوان نخستین برنامه تخصصی در حوزه بازیهای ویدئویی شناخته میشود، حالا در آستانه پخش فصل جدید خود قرار دارد.
به همین مناسبت، گفتوگویی ویژه با تهیهکننده این برنامه، آقای ماجد بازرگان، انجام دادهایم تا مخاطبان با مسیر شکلگیری این برنامه و حالوهوای تازه و بخشهای متفاوت فصل جدید «کافه بازی» بیشتر آشنا شوند.
از یک علاقه شخصی تا نمایندگی جامعه گیمرها در تلویزیون
بازرگان درباره ایده اولیه ساخت «کافه بازی» توضیح میدهد: «علاقهای که از کودکی به بازیهای ویدئویی داشتم، در کنار خلأ یک برنامه تخصصی در این حوزه، باعث شد به این فکر بیفتم که جامعه بزرگ گیمرهای ایران هم باید نمایندهای در رسانه ملی داشته باشند.»
برنامهای که حالا حدود شش سال از پخش آن میگذرد و به گفته تهیهکنندهاش، با وجود وقفههای مقطعی، بهدلیل استقبال مخاطبان همواره به آنتن بازگشته است. علاوه بر پخش هفتگی، «کافه بازی» در این سالها با تولید ویژهبرنامههایی مناسبتی، ارتباط خود با مخاطبان را حفظ کرده است.
ویژهبرنامهای متفاوت در میانه سال
تهیهکننده «کافه بازی» با اشاره به تولید ویژهبرنامه امسال میگوید: «برخلاف سالهای گذشته که ویژهبرنامه نوروزی داشتیم، امسال تصمیم گرفتیم این ویژهبرنامه را در میانه سال تولید کنیم. بخشی از آن به پوشش جام بازیهای الکترونیک اختصاص دارد و بخش دیگر، جام هنرمندانه است که با حضور چهرههای شناختهشده از حوزههای مختلف برگزار میشود.»
فصلی تازه با تولیدی بزرگتر
بازرگان فصل جدید «کافه بازی» را از نظر تولید، متفاوت از همه دورههای قبل میداند: «ابعاد تولید فصل جدید اصلاً قابل مقایسه با فصلهای قبلی نیست. تیم تولید و تحریریه چندین ماه درگیر پیشتولید بودهاند؛ از طراحی یک دکور بزرگ و متناسب با حالوهوای برنامه گرفته تا تدوین ساختار محتوایی جدید.»
ورود خانوادهها به دنیای بازی
یکی از مهمترین تغییرات فصل جدید، گسترش دامنه مخاطبان برنامه است. او در اینباره میگوید: «در فصلهای قبل تمرکز اصلی ما روی نوجوانان و جوانان بود، اما در فصل جدید تلاش کردیم خانوادهها را هم وارد این فضا کنیم؛ هم با دعوت از خانوادهها برای حضور در برنامه و هم با تولید آیتمهای اختصاصی با رویکرد فرهنگسازی.»
در کنار این تغییر محتوایی، ارتقای امکانات فنی از جمله گسترش استودیو و اضافهشدن ویدئووال نیز از دیگر ویژگیهای فصل جدید «کافه بازی» است.
نقطه قوتی به نام تیم عاشق بازی
بازرگان موفقیت «کافه بازی» را بیش از هر چیز، حاصل یک ویژگی مشترک در تیم تولید میداند: «تقریباً تمام اعضای تیم، از تحریریه گرفته تا عوامل فنی، عاشق بازیهای ویدئویی هستند. همین موضوع باعث شده ارتباط واقعیتری با مخاطب برقرار کنیم و دغدغههای او را بشناسیم.»
افزایش تعداد پخش هفتگی
فصل جدید «کافه بازی» از نظر زمان پخش نیز گسترش یافته است. به گفته تهیهکننده برنامه، «کافه بازی» که پیشتر دو روز در هفته روی آنتن میرفت، در فصل جدید چهار روز در هفته از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
«کافه بازی» در فصل جدید، تنها یک برنامه سرگرمکننده نیست؛ بلکه تلاشی است برای پیوند دادن نسل گیمر با خانوادهها، ارتقای سواد رسانهای در حوزه بازیهای ویدئویی و ارائه تصویری جدیتر و حرفهایتر از این صنعت فرهنگی در قاب تلویزیون. فصلی که بهنظر میرسد میخواهد یک قدم جلوتر از گذشته بایستد.