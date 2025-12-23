جانمایی تجهیز کارگاه و آغاز حفاری‌های احداث خط ۸ مترو، با حضور معاون شهردار تهران، بررسی و نهایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  نحوه آغاز عملیات اجرایی خط ۸ مترو در جنوب غرب تهران، دوشنبه ۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، با حضور معاون شهردار پایتخت، بررسی شد.

بر این اساس، شهردار منطقه ۱۹ تهران، مدیران عامل «شرکت راه‌آهن شهری تهران» و «سازمان املاک و مستغلات شهرداری»، معاون شهردار تهران را همراهی کردند.

در جریان برگزاری جلسه هماهنگی و متعاقب آن بررسی‌های میدانی، «موقعیت تجهیز کارگاه و شفت ورود دستگاه حفاری مکانیزه خط ۸ مترو» بر اساس ملاحظات شرکت راه‌آهن شهری تهران و مشاور و پیمانکار پروژه، تعیین و جزییات تملک موقت محدوده مورد نیاز، نهایی شد.

در ادامه معاون شهردار تهران، ضمن اشاره به اهمیت تسریع در اجرای خط ۸ مترو، بر پشتیبانی و تسهیل‌گری‌های مدیران شهری در حین اجرای پروژه نیز تأکید کرد. محمدعلی‌نژاد در بخش دیگری، تلاش‌ها برای تأمین منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار تهران از جمله توسعه زیرساخت مترو را یادآور شد.

گفتنی است، خط ۸ مترو از ایستگاه «مسعودیه» در جنوب شرق تهران آغاز، پس از طی مسیر در پهنه جنوب و جنوب غربی تهران و در نهایت بازگشت به شرق پایتخت، به ایستگاه «سرسبز» ختم می‌شود.

