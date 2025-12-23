باشگاه خبرنگاران جوان - سرمربی تیم ملی امید کشورمان برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های زیر آسیا زیر ۲۳ سال ۲ بازیکن از تیم‌های استقلال و پرسپولیس را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

امیر محمد رزاقی نیا و محمد حسین صادقی از تیم‌های استقلال و پرسپولیس در این دوره از رقابت‌ها حاضر خواهند بود.

تیم‌های فوتبال ملوان، آلومینیوم و خیبر با ۳ بازیکن بیشترین سهم را در تیم ملی امید دارند و تیم نساجی مازندران تنها تیمی است که از دسته اول فوتبال کشور یک بازیکن در تیم امید دارد.

هفتمین دوره جام ملت‌های آسیا در رده سنی زیر ۲۳ سال، از ۶ تا ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۶ دی تا ۴ بهمن ۱۴۰۴) در ۲ شهر جده و ریاض برگزار خواهد شد.

شاگردان امید روانخواه پس از برگزاری اردوی شش روزه خود را در امارات از ۷ تا ۱۳ دی در دبی آغاز کرده و پس از برگزاری یک بازی دوستانه مقابل تیم زیر ۲۳ سال چین در تاریخ ۱۱ دی، روز ۱۳ دی به عربستان سفر می‌کنند.

تیم ملی کشورمان در این دوره از رقابت‌ها با تیم‌های ازبکستان، کره جنوبی و لبنان همگروه است.