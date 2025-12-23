مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از جریمه مسئول تعمیرگاه خودرو به اتهام تقلب در تعمیر خودرو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پروند شکایت شاکی خصوصی بابت تقلب در تعمیر موتور یک دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی کلاردشت رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال معادل ارزش ریالی در حق شاکی و ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: با گزارش بازرسان اتاق اصناف، پرونده تقلب در تعمیر یک خودرو تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

