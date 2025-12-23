تیم شنای دانشگاه علوم و فنون مازندران در مسابقات شنای دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۲ کشور موفق به کسب مدال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در مسابقات شنای دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۲ کشور، دانشگاه علوم و فنون مازندران با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره، یک مدال برنز و یک مقام چهارم در بخش انفرادی به عنوان چهارم تیمی دست یافت.

سید سینا علی‌اصغرپور، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، مقام اول را در ماده ۱۰۰ متر قورباغه به دست آورد و در ماده ۲۰۰ متر مختلط انفرادی نیز نایب قهرمان شد.

در ماده ۵۰ متر قورباغه، سید محمدرضا میرقنبریان، دانشجوی مهندسی علوم کامپیوتر در جایگاه سوم قرار گرفت.

امیررضا پویان‌مهر، دانشجوی مهندسی برق نیز در ماده ۱۰۰ متر قورباغه، چهارم شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم دانشگاه علوم و فنون مازندران ۳ سهمیه ورود به المپیاد ورزشی دانشجویان کشور را به دست آورد.

این مسابقات به منزله انتخابی هفدهمین المپیاد دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور بود که با حضور ۱۴ تیم از استان‌های مازندران، گیلان و گلستان و به مدت ۲ روز به میزبانی دانشگاه گیلان و در شهر رشت برگزار شد.

