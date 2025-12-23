باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جاری شدن سیل و فوران فاضلاب در خیابان‌های کالیفرنیا + فیلم

باران شدید در کالیفرنیای آمریکا باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی و جاری شدن فاضلاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش‌های شدید در ایالت کالیفرنیا باعث طغیان شبکه‌های فاضلاب و جاری شدن فاضلاب در خیابان‌ها و محله‌ها شد.


این حادثه مشکلات جدی بهداشتی و زیست‌محیطی برای ساکنان ایجاد کرده و هشدار‌ها برای مناطق آسیب‌پذیر ادامه دارد.

