\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0644\u062a \u06a9\u0627\u0644\u06cc\u0641\u0631\u0646\u06cc\u0627 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0637\u063a\u06cc\u0627\u0646 \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0627\u0636\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u0641\u0627\u0636\u0644\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u062d\u0644\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0634\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u062c\u062f\u06cc \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a\u06cc \u0648 \u0632\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0645\u062d\u06cc\u0637\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0622\u0633\u06cc\u0628\u200c\u067e\u0630\u06cc\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n