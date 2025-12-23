مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش از ثبت‌نام۵۵۲ هزار نفر برای شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: از مجموع ۵۵۲ هزار داوطلب شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال آینده، بیش از ۲۳ هزار نفر، متقاضی رشته‌های شناور این آزمون نیز شده‌اند.

 مطابق ضوابط سازمان سنجش، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد می‌توانند حداکثر در دو رشته امتحانی ثبت‌نام کنند. رشته‌های شناور، به آن دسته از رشته‌هایی گفته می‌شود که داوطلب همزمان با شرکت در رشته امتحانی اصلی خود، می‌تواند یکی از این رشته‌ها را نیز انتخاب کرده و در آزمون آن شرکت کند.

تعداد رشته‌های شناور آزمون کارشناسی ارشد در سال ۱۴۰۵، ۵۸ کدرشته است که در دفترچه راهنمای آزمون با علامت ستاره * مشخص شده‌اند.

زمان‌بندی آزمون کارشناسی ارشد به گونه‌ای است که زمان برگزاری رشته‌های شناور با زمان برگزاری رشته‌های امتحانی اصلی تداخل نخواهد داشت.

آن دسته از داوطلبانی که کدرشته امتحانی اصلی (یا به عبارتی کدرشته امتحانی اول) آنان یکی از رشته‌های امتحانی شناور آزمون کارشناسی ارشد باشد، به هیچ عنوان حق انتخاب یکی دیگر از کدرشته‌های امتحانی شناور را ندارند و سیستم ثبت‌نام اینترنتی، اجازه انتخاب کدرشته امتحانی دوم انتخابی از بین کدرشته امتحانی شناور را برای بار دوم به آنها نخواهد داد.

مهلت ثبت‌نام داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ از روز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از یک بار تمدید، روز جمعه؛ ۲۸ آذرماه پایان یافت.

بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در یکی از روز‌های پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت و یا جمعه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

متقاضیان لازم است از روز دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت تا پنج‌شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

محل آزمون متقاضیان بر اساس استان و شهرستان مندرج در بند ۳۵ تقاضانامه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد (با توجه به آمار متقاضیان) تعیین خواهد شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: آزمون کارشناسی ارشد ، سازمان سنجش کشور
خبرهای مرتبط
احتمال تغییر دروس عمومی پایه یازدهم کنکوری‌ها/ تاثیر قطعی معدل تغییر نخواهد کرد
آمار ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۴۲۵ هزار نفر فراتر رفت
مهلت ثبت‌نام کارشناسی ارشد امشب پایان می‌یابد/ آمار داوطلبان به ۴۸۵ هزار نفر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک عادت روزانه که احتمال ابتلا به سرطان معده را تشدید می‌کند
یک کشف علمی که سرنوشتی هولناک را برای زمین پیش‌بینی کرده است! com
حمله هکری جدید علیه حساب‌های واتساپ بدون  شکستن رمزگذاری
خنده درمانی و فواید قلبی-عروقی و ایمنی آن
تاریخ پرتاب فضاپیمای کرو دراگون به فضا مشخص شد
آخرین اخبار
تاریخ پرتاب فضاپیمای کرو دراگون به فضا مشخص شد
یک عادت روزانه که احتمال ابتلا به سرطان معده را تشدید می‌کند
یک کشف علمی که سرنوشتی هولناک را برای زمین پیش‌بینی کرده است! com
حمله هکری جدید علیه حساب‌های واتساپ بدون  شکستن رمزگذاری
خنده درمانی و فواید قلبی-عروقی و ایمنی آن
ساسونگ درصدد به چالش کشیدن اپل با یک گوشی تاشو و نمایشگر عریض
سازمان جهانی بهداشت شریک راهبردی ایران در حکمرانی سلامت است
نقش راهبردی گزینش در صیانت از حریم معلمی و امنیت فرهنگی کشور
ماجرای توزیع شیر ناسالم در مدارس چه بود؟
صرف ایده خلاقانه یا حتی فناوری نو، تضمین‌کننده موفقیت در بازار نیست
ضرورت بازنگری در نظام پرداختی کارانه حوزه سلامت/ کمبود متخصص در برخی رشته‌های پزشکی در آینده
یارانه خدمات اعتباری ویژه زمستان ۱۴۰۴ اعلام شد
دستور جمع‌آوری فوری فرآورده‌های غیرمجاز صادر شد
پرونده ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ با ۵۵۲ هزار داوطلب بسته شد
ضرورت بهره‌گیری از پژوهش برای حل مسائل اولویت‌دار جامعه
احترام به معلمان، اولویت اول نظام آموزشی