سلمانخواه از ثبت جهانی روستای گیسوم تالش خبر داد، گفت: این روستا دارای چشم اندازهای بکر  با پوشش گیاهی در دل جنگل های هیرگانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ یوسف سلمانخواه ، مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی گیلان در نشست ویدئو کنفرانس با مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌ فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی برای هماهنگی ومعرفی روستای گیسوم تالش به عنوان روستای گردشگری جهانی اظهار داشت : گیلان با جاذبه های بکر و منابع طبیعی زیبا ، هر ساله شاهد حضور گردشگران از اقصی نقاط کشور و جهان است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با بیان اینکه روستای گیسوم دارای چشم اندازهای بکر با پوشش گیاهی در دل جنگل های هیرگانی است، گفت : این روستا با وجود موقعیت جغرافیایی ، روستای چهار فصل سال با طبعیت چشم نواز شمرده می شود.

وی با بیان اینکه قدمت این روستا ۵۰۰ ساله است و سکونت گاههای اصلی تالش در این روستا قرار دارد، گفت : روایت این روستا حافظان محیط طبیعی و جنگل های هیرگانی است تاکنون مهاجری وارد این روستا نشده است.‌

سلطانخواه با بیان اینکه این روستا یک شکوه طبیعی خدا دادی است ، خاطر نشان کرد : جنگل های آن می تواند جشنواره های برگ ریزان ساحلی و کوهپایی و همچنین در سواحل آن جشنواره مجسمه های شنی برپا باشد ، معماری و بافت های تاریخی ، جاده جنگلی و آیین ها از دیگر مزایای این روستا است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان به بازارچه صنایع دستی و حمایت از اقتصاد محلی در این روستا اشاره و اذعان داشت : وجود۳ سایت معروف جنگل های گیسوم،‌۲۰ خانه مسافر و ۲ خانه بوم گردی از دیگر ویژگی های این روستا شمرده می شود.



وی به ویژگی های اقلیمی، ترکیبی و فرهنگی این روستا اشاره و اظهار داشت : گردشگری دریایی، سواحل زیبا و گلیم بافی، سبد بافی و لباس محلی تالشی ازجمله ویژگی های بی نظیر این روستا می باشد.