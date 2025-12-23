سلمانخواه از ثبت جهانی روستای گیسوم تالش خبر داد، گفت: این روستا دارای چشم اندازهای بکر  با پوشش گیاهی در دل جنگل های هیرگانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ یوسف سلمانخواه ، مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی گیلان در  نشست ویدئو کنفرانس با  مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌ فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی برای هماهنگی ومعرفی روستای گیسوم تالش به عنوان روستای گردشگری جهانی اظهار داشت : گیلان با جاذبه های بکر و منابع طبیعی زیبا ، هر ساله شاهد حضور گردشگران از اقصی نقاط کشور و جهان است. 

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان  با بیان اینکه روستای گیسوم دارای چشم اندازهای بکر  با پوشش گیاهی در دل جنگل های هیرگانی است، گفت : این روستا با وجود موقعیت جغرافیایی ،  روستای  چهار فصل سال با طبعیت چشم نواز  شمرده می شود.  

وی با بیان اینکه قدمت این روستا ۵۰۰ ساله است و  سکونت گاههای اصلی  تالش در این روستا قرار دارد، گفت : روایت این روستا  حافظان محیط طبیعی و جنگل های هیرگانی  است تاکنون  مهاجری وارد این روستا نشده است.‌

سلطانخواه با بیان اینکه این روستا یک شکوه طبیعی خدا دادی است ، خاطر نشان کرد :  جنگل های آن می تواند جشنواره های برگ ریزان ساحلی و کوهپایی  و همچنین در سواحل آن جشنواره  مجسمه های شنی برپا  باشد ، معماری و  بافت های  تاریخی ، جاده جنگلی و آیین ها از دیگر مزایای  این روستا است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان به بازارچه صنایع دستی و حمایت از اقتصاد محلی در  این روستا اشاره و اذعان داشت :  وجود۳ سایت معروف جنگل های گیسوم،‌۲۰ خانه مسافر  و ۲ خانه بوم گردی از دیگر ویژگی های این روستا شمرده می شود. 


 وی به ویژگی های اقلیمی، ترکیبی و فرهنگی  این روستا اشاره و  اظهار داشت : گردشگری دریایی،  سواحل زیبا و گلیم بافی،  سبد بافی  و لباس محلی تالشی ازجمله ویژگی های بی نظیر این روستا می باشد.

