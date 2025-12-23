مرحله نهایی مسابقات مینی فوتبال روستایی جام پرچم زیر ۱۸ سال استان مازندران در روستای فولادکلا شهرستان بابلسر برگزار و با قهرمانی تیم امره ساری به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در مرحله نهایی مسابقات مینی فوتبال جام پرچم استان مازندران تیم‌های روستای کجور نوشهر، روستای فولادکلا بابلسر و روستای امره ساری در زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای فولادکلا رقابت کردند.

تیم‌های امره ساری و فولادکلا بابلسر به ترتیب پس از پیروزی ۶ بر ۱ و یک بر صفر مقابل کجور نوشهر، در دیداری فینال مانند روبروی هم قرار گرفتند که تیم امره ساری ۴ بر ۲ فولادکلا بابلسر را شکست داد و قهرمان جام پرچم استان مازندران شد.

این مسابقات با حضور مقدس زاده بخشدار رودبست، حسین‌پور رئیس گروه ورزش روستایی اداره کل ورزش و جوانان مازندران، ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر، اطری سرپرست ورزش و جوانان بخش رودبست، ایرج روحی دبیر هیات ورزش روستایی و علیجانپور سرپرست هیات فوتبال رودبست برگزار شد.

مرحله مقدماتی مسابقات مینی فوتبال روستایی جام پرچم استان مازندران با شرکت ۱۳ تیم در ۳ منطقه غرب، شرق و مرکز برپا شد و تیم‌های برتر هر گروه به مرحله نهایی صعود کردند.