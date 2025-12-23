رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه روشی که برای کرایه تاکسی‌ها و یا سواری‌های اینترنتی در نظر گرفته شده برای ما قابل قبول نیست، تصریح کرد: باید نهادی این تاکسی‌ها را کنترل کند که این اقدام انجام نشده است. ما نسبت به آن اعتراض داریم، اما مزاحم کارشان نشدیم. رانندگان تاکسی ما باید تعرفه کرایه تاکسی را رعایت کنند و تاکسیرانی باید نظارت لازم را داشته باشد.

وی افزود: اتحادیه باید زیر نظر نهادی باشد؛ همانطور که تاکسی‌های شهری زیر نظر تاکسیرانی هستند. اما تاکسی‌های اینترنتی تحت کنترل کدام نهاد هستند؟ از دولت بپرسید که چرا متولی را مشخص نمی‌کند؟ ما به اندازه کافی داد و بیداد کردیم و نتیجه نداد. برای مثال به جمع آوری پسماند مجوز دادند و، چون مجوز گرفتند در معابر پسماند جمع می‌کنند.



چمران درادامه با تاکید بر اینکه آنچه من از آن پرهیز دارم و معتقدم برای شهر سم است تقابل است، گفت: هیچ کسی حق ندارد بین شهرداری و شورا تقابل ایجاد کند. احساسی، شعاری و رسانه‌ای صحبت کردن ضرر دارد و ما جلوی آن را می‌گیریم.



چمران با اشاره به ساعت کاری کارکنان شهرداری تهران، نیزافزود: شهرداری وابستگی ادارات دولتی به دولت را ندارد و بر اساس صلاح خود در هر شهری تصمیم می‌گیرد که ساعت کاری را ابلاغ کند یا خیر. عناوین برای همه بخش‌ها لحاظ و ارسال می‌شود، اما شهرداری می‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد. شورا هم همچون شهرداری روال قبل را پیش می‌برد.