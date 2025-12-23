کسب رتبه عملکرد عالی ستاد اربعین چهارمحال و بختیاری در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری، با تقدیر از زحمات و تلاش شبانه روزی و عاشقانهی موکبداران، خادمان مواکب، دست اندرکاران و اعضای ستاد اربعین، این موفقیت را حاصل هماهنگی مطلوب بین دستگاههای اجرایی، مشارکت مردمی و تلاش خالصانه عوامل اجرایی و موکبداران استان دانست و افزود: خدمت به زائران حسینی، خدمتی برخاسته از عشق و ایمان است و مردم مؤمن و ولایتمدار چهارمحال و بختیاری بار دیگر در اربعین ۱۴۰۴ جلوهای از همدلی و ایثار را به نمایش گذاشتند.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهبرداری از نتایج این ارزیابی، خواستار مستندسازی اقدامات، انتقال تجارب موفق به عوامل اجرایی و تقویت هماهنگی بین دستگاهی شد و اظهار داشت: امیدواریم با برنامهریزی دقیقتر، در اربعین ۱۴۰۵ شاهد ارتقای هرچه بیشتر کیفیت خدمترسانی و افزایش رضایتمندی زائران حسینی باشیم.