مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: در حال حاضر ۲۴ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در استان فعال هستند که چهار مورد آن امسال مجوز فعالیت گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  این مراکز با هدف ارتباط پایدار بین فعالیت‌های کارآفرینانه، فضای کسب‌وکار و تولید و ارائه مشاوره‌های تخصصی مبتنی بر دانش کاربردی و نوآوری به متقاضیان خدمت ارائه می‌دهند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: امسال پنج هزار نفر ساعت مشاوره کارآفرینی با هدف حمایت از کارآفرینان و فراهم کردن بستر‌های اشتغال انجام شده‌است.

برهان صلواتی افزود: این دوره‌های آموزشی با هدف ارائه مشاوره، حمایت، هدایت، فراهم کردن بستر رشد و فعالیت و اتصال به بازار ایده‌های نو و جدید و تعامل و همکاری و همفکری اجزای اکوسیستم کسب و کار‌های مختلف به منظور هم‌افزایی و رفع موانع در میان کارآفرینان، جویندگان کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برگزار شد.

وی اظهارداشت: با توسعه کارآفرینی، می‌توان به کاهش بیکاری و افزایش درآمد خانوار‌ها کمک کرد و همچنین کارآفرینی می‌تواند به ایجاد مشاغل جدید و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کرده و باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان یادآور شد: توسعه کارآفرینی، رشد اقتصادی و ایجاد بستر‌های اشتغال و کسب و کار‌های پایدار استان از مهمترین اولویت‌ها و وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

صلواتی اضافه کرد: دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف کسب و کار، مانند بازاریابی، مدیریت مالی و منابع انسانی، می‌تواند به افزایش دانش و مهارت کارآفرینان کمک کند.

برچسب ها: کردستان ، خدمات ، کارآفرینی
خبرهای مرتبط
ثبت بیش از ۴۸ هزار مرزنشین کردستان در سامانه مبادلات مرزی/ افزایش مشمولان کولبری به ۹۹ هزار نفر
تشدید نظارت‌های صمت کردستان بر بازار در آستانه شب یلدا
طرح نظارتی ویژه شب یلدا در کردستان آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انفجار در منزل مسکونی در شهرستان دیواندره چهار مصدوم برجای گذاشت
فعالیت ۲۴ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در کردستان
آخرین اخبار
فعالیت ۲۴ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در کردستان
انفجار در منزل مسکونی در شهرستان دیواندره چهار مصدوم برجای گذاشت
لزوم تعیین تکلیف ماده (۳) قانون ساماندهی مبادلات مرزی در کردستان
ساماندهی صنوف و مشاغل آلاینده شهری در سنندج ضروری است