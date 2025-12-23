رئیس‌کل دادگستری استان سیستان‌وبلوچستان با تکذیب خبر حمله تروریستی به دادگستری زاهدان، گفت:برای رسانه‌هایی که اخبار جعلی منتشر می‌کنند، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد رئیس‌کل دادگستری استان، شایعات منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر وقوع حمله تروریستی به دادگستری زاهدان را به‌طور قاطع تکذیب کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان با رد این اخبار نادرست اظهار داشت: هیچ‌گونه حمله تروریستی به مراجع قضایی استان، از جمله دادگستری زاهدان، رخ نداده و اخبار منتشرشده در این خصوص کاملاً کذب و فاقد صحت است.

وی با تأکید بر لزوم دقت رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در انتشار اخبار افزود: با رسانه‌ها و افرادی که اقدام به انتشار اخبار جعلی و تشویش اذهان عمومی می‌کنند، مطابق قانون برخورد شده و برای آنان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

روابط‌عمومی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان از شهروندان درخواست کرد اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل قضایی و امنیتی را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند و به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند.

منبع: روابط‌عمومی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان

برچسب ها: حمله ترویستی ، تکذیب شد
پرونده قضایی یعنی هیچی
