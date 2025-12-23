باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام ادارهکل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو و پیرو گزارشهای آزمون ادارهکل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، چند فرآورده مشمول فراخوان و جمعآوری فوری شدند.
کپسول لاغری GC به دلیل غیرمجاز و تقلبی بودن، حاوی ماده مخدر شیشه و ترکیبات متآمفتامین و کافئین، و بدون مشخصات معتبر تولید و صاحب پروانه، مورد جمعآوری قرار گرفت.
فرآورده سنتی روغن بادام شیرین با سری ساخت ۲۴۵۵۰۴ متعلق به شرکت کیمیا دارو سپهر، به علت عدم انطباق پروفایل اسیدهای چرب با مونوگراف USP۴۷ مشمول فراخوان شد.
فرآورده سگانوز با سری ساخت ۴۰۰۰۱۱۱ تولید شرکت سلامت گستر آرتیمان، به دلیل نامطلوب بودن خواص ارگانولپتیک، مشخصات ظاهری و آلودگی میکروبی، از سطح عرضه جمعآوری میشود.
معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی، موظف به جمعآوری فوری این محصولات و ارسال مستندات به سازمان غذا و دارو شدند.
همچنین از مردم خواسته شد در صورت مشاهده این محصولات در داروخانهها، عطاریها یا سایر مراکز عرضه، مراتب را از طریق سامانههای نظارتی سازمان غذا و دارو اطلاع دهند.