مدیرعامل انجمن بین‌المللی حمایت از قربانیان تروریسم گفت: این انجمن با مستندسازی و ارائه اسناد حقوقی، عدالت قربانیان را پیگیری کرده و صدای خانواده‌های آسیب‌دیده را به نهادهای بین‌المللی می‌رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ایرج مرادی در نشست «بررسی حقوقی ابعاد بین‌المللی جنایات گروه‌های تروریستی با رویکرد حمایت از قربانیان» که در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد، اظهار کرد: اعضای این انجمن عمدتاً از خانواده‌های قربانیان تروریسم هستند و تجربه مستقیم رنج و آسیب ناشی از اقدامات تروریستی، موجب شده فعالیت اصلی انجمن بر مطالبه‌گری حقوقی و پیگیری عدالت برای قربانیان متمرکز شود.

او با اشاره به حضور مستمر این نهاد در اجلاس‌های سازمان ملل متحد افزود: انجمن با تهیه گزارش‌های تخصصی، مستندسازی دقیق و ارائه اسناد حقوقی، در تعامل با گزارشگر ویژه ایران و همچنین نهاد‌های تخصصی سازمان ملل در حوزه‌هایی همچون ترور کودکان و زنان مشارکت فعال دارد.

مرادی تأکید کرد: ارائه مستندات حقوقی و مستدل از جنایات تروریستی، یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای دفاع از حقوق قربانیان و مقابله با روایت‌های تحریف‌شده در مجامع بین‌المللی است.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انجمن بین‌المللی حمایت از قربانیان تروریسم در پایان خاطرنشان کرد: انجمن بین‌المللی حمایت از قربانیان تروریسم تلاش دارد با استمرار این مسیر، صدای خانواده‌های آسیب‌دیده را به‌صورت مستند و قانونی به گوش نهاد‌های بین‌المللی برساند.

برچسب ها: عدالت ، قربانیان ، تروریسم ، مستندسازی ، حقوقی ، حرم شاهچراغ شیراز
