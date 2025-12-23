تولیت حرم شاهچراغ (ع) در نشست بررسی جنایات تروریستی گفت: تروریسم امروز یکی از مسائل اصلی جامعه جهانی است و اختصاص به شرق یا غرب ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در نشست «بررسی حقوقی ابعاد بین‌المللی جنایات گروه‌های تروریستی با رویکرد حمایت از قربانیان تروریسم» که دوم آذرماه در حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به اهمیت این موضوع در جهان معاصر گفت: تروریسم امروز یکی از مسائل اصلی جامعه جهانی است و اختصاص به شرق یا غرب و کشور خاصی ندارد.

او ضمن قدردانی از حضور اساتید و مهمانان داخلی و خارجی، تأکید کرد: انجمن بین‌المللی حمایت از قربانیان ترور به‌عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی، بر اساس وظیفه انسانی و الهی شکل گرفته و برگزاری چنین نشست‌هایی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) ارزشمند است؛ چرا که این مکان مقدس خود دو بار هدف حملات تروریستی قرار گرفته و تعدادی از زائران بی‌گناه به شهادت رسیده‌اند.

کلانتری در تبیین ویژگی‌های تروریسم اظهار داشت: خشونت و تهدید به خشونت، غیرقابل پیش‌بینی بودن، ایجاد رعب و وحشت، و جنگ روانی از مهم‌ترین شاخصه‌های تروریسم هستند که در نهایت با اهداف سیاسی، فرقه‌ای یا گروهی همراه می‌شوند.

او افزود: در فقه اسلامی نیز واژه‌هایی، چون «بغی»، «فتح»، «غدر» و «محاربه» وجود دارد که وجوه مشترکی با مفهوم تروریسم دارند و سابقه آنها به بیش از هزار و چهارصد سال پیش بازمی‌گردد؛ در حالی که واژه تروریسم در ادبیات جهانی از قرن هجدهم و نوزدهم رایج شده است.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای انتقال پیام قربانیان تروریسم از پایگاه معنوی حرم مطهر به جهان است و می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی علمی و فرهنگی در مقابله با این پدیده شوم باشد.

کلانتری با اشاره به نظریه «موج سوم» آلوین تافلر، ورود بشر به عصر اطلاعات را یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌های تاریخ دانست و گفت: امروز جهان درگیر «جنگ داده‌ها و اطلاعات» است؛ جنگی که نه در کارخانه‌ها، بلکه در خانه‌ها و حتی ذهن انسان‌ها جریان دارد.

او افزود: توسعه موج سوم، پیامد‌های روانی گسترده‌ای به همراه داشته و نیاز به مراکز مشاوره و درمان‌های روانی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. بسیاری از مشکلات روحی و روانی که در گذشته سابقه نداشت، اکنون با مراجعه به مشاوران قابل درمان است و این امر ضرورت توجه به سلامت روان در عصر اطلاعات را دوچندان کرده است.

کلانتری در ادامه با نقد نگاه تمدن غربی اظهار داشت: فرهنگ لیبرالیسم و اومانیسم غربی خود را «متمدن و پیشرفته» معرفی می‌کند و شرق را «عقب‌مانده» و «بربر» می‌نامد؛ در حالی که تاریخ نشان می‌دهد همین تمدن مدعی، میلیون‌ها انسان بومی در آمریکا و کانادا را قتل‌عام کرده و حتی کودکان بومی را به بهانه «تمدن‌سازی» از خانواده‌ها جدا کرده است.

او خاطرنشان کرد: امروز نیز همان نگاه سلطه‌گرانه در عرصه‌های مختلف ادامه دارد و نمونه‌های دلخراش آن را می‌توان در کشتار مردم بی‌گناه فلسطین مشاهده کرد؛ تمدنی که دنیا را متعلق به خود می‌داند و غیر خود را به رسمیت نمی‌شناسد.

کلانتری با انتقاد از سیاست‌های سلطه‌گرانه غرب تأکید کرد: رژیم‌های مدعی تمدن با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، زنان، کودکان و مردم بی‌دفاع را قتل‌عام می‌کنند، اما در ادبیات رسانه‌ای خود، مقاومت ملت‌های مظلوم را «تروریسم» معرفی می‌نمایند.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با اشاره به نمونه‌های تاریخی همچون بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و کشتار‌های گسترده در فلسطین و دیر یاسین گفت: فرهنگ مدرن غربی با وجود ارتکاب جنایات بزرگ، خود را متمدن معرفی کرده و قربانیان را متهم به خشونت می‌کند.

او افزود: ایجاد و حمایت از گروه‌های افراطی همچون داعش، طالبان و القاعده بخشی از راهبرد غرب برای حفظ سلطه در منطقه است؛ راهبردی که مانع رشد علمی و صنعتی کشور‌های اسلامی می‌شود و تلاش دارد تمدن نوین اسلامی در خاورمیانه شکل نگیرد.

کلانتری عنوان کرد: هزاران نفر از دانشمندان و فرماندهان کشور‌های اسلامی قربانی این سیاست‌ها شده‌اند و رسانه‌ها وظیفه دارند صدای مظلومان را به جهان برسانند. به گفته او، جنگ رسانه‌ای امروز فرصتی است تا پرده‌های دروغین غرب فرو افتد و چهره واقعی مدعیان حقوق بشر و دموکراسی آشکار شود.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در پایان، بر ضرورت استمرار نشست‌های علمی و فرهنگی برای حمایت از قربانیان تروریسم و مقابله با استکبار جهانی تأکیدکرد.