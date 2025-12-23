آیین رونمایی از کتاب «اندیشه اصولی امام خمینی» به عنوان تازه‌ترین اثر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، با حضور جمعی از پژوهشگران و استادان حوزه و دانشگاه برگزار شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی، نویسنده کتاب «اندیشه اصولی امام خمینی»که  به عنوان تازه‌ترین اثر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، با حضور جمعی از پژوهشگران و استادان حوزه و دانشگاه رونمایی شد، با اشاره به جایگاه علمی امام خمینی (ره) گفت:کتاب «اندیشه اصولی امام خمینی» حاصل بیش از ۱۰ سال تدریس و پژوهش است و با اتکا به آثار مکتوب، تقریرات دروس خارج و حواشی علمی ایشان، تصویری جامع و مستند از مبانی اصولی امام خمینی (ره) ارائه می‌دهد. 

او افزود:این اثر با رویکردی تحلیلی و مستند، به بررسی مبانی فکری و اصولی حضرت امام خمینی (ره) در علم اصول فقه می‌پردازد و در چهار فصل فرایند اجتهاد و جایگاه علم اصول، شیوه تدریس و آثار اصولی امام، دیدگاه ایشان در فلسفه علم اصول فقه و همچنین نوآوری‌ها و آرای برجسته اصولی ایشان مورد واکاوی قرار گرفته است. 

نویسنده کتاب «اندیشه اصولی امام خمینی» تأکید کرد: این اثر تلاشی است برای بازخوانی و معرفی اندیشه اصولی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در فضای علمی و دانشگاهی و می‌تواند به‌عنوان منبعی معتبر برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به مباحث فقه و اصول مورد استفاده قرار گیرد.

مقیمی حاجی گفت:این کتاب تلاش می‌کند روش استنباط و دیدگاه‌های اصولی امام را بر اساس آثار مکتوب و تقریرات درسی ایشان تبیین و تحلیل کند. 

او گفت:در این اثر، اندیشه اصولی امام خمینی به‌عنوان یک مکتب متمایز در اصول فقه شیعه معرفی شده و هدف اصلی، نشان دادن مبانی، روش‌ها و نوآوری‌های امام در علم اصول و تأثیر آن بر فقه، به‌ویژه فقه حکومتی و فقه نظام‌ساز است

