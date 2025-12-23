باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ساجدی‌نیا در جریان سفر به استان فارس و شهرستان خنج، شکستگی خط لوله اصلی انتقال آب سد سلمان فارسی در محدوده دشت سیف‌آباد و روستای جنگویه را به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تسریع در رفع مشکل و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید کرد.

او در توضیح این بازدید‌ها بیان کرد: بر اساس دستورات رئیس‌جمهور، وزیر کشور و سازمان مدیریت بحران، مقرر شده است بازدید‌های میدانی از مناطق سیل‌زده انجام گیرد تا ارزیابی دقیقی از میزان خسارات و اقدامات صورت‌گرفته به دست آید.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: اقدامات مؤثری در حوزه مدیریت سیلاب و جلوگیری از ورود آن به شهرها، روستا‌ها و مناطق مختلف شهرستان خنج انجام شده که شایسته تقدیر است؛ با این حال، برخی مناطق نیز دچار خسارت شده‌اند که بررسی دقیق آنها ضروری است.

ساجدی‌نیا با تأکید بر اهمیت مدیریت هماهنگ بحران خاطرنشان کرد: اقدام به‌موقع، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پایش مستمر شرایط، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات و مدیریت صحیح شرایط بحرانی دارد.

او اضافه کرد: این بازدید‌های میدانی فرصتی فراهم می‌کند تا ابعاد خسارات و مشکلات موجود از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران همچنین با اشاره به روند ارزیابی خسارات تصریح کرد: در حال حاضر کارشناسان این سازمان در چهار استان سیل‌زده کشور مستقر هستند و در استان فارس و شهرستان خنج نیز بررسی و ارزیابی خسارات به‌طور جدی در حال انجام است.

او تأکید کرد: تلاش می‌شود تا پایان هفته آینده جمع‌بندی نهایی صورت گیرد و گزارش جامع برای تصمیم‌گیری به هیأت دولت ارائه شود.

غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استان فارس در این نشست، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌ها، پایش مستمر شرایط و تقویت هماهنگی بین‌بخشی با هدف حفظ ایمنی شهروندان تاکید کرد.

منبع: مدیریت بحران استانداری فارس