رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: گزارش نهایی خسارات سیل تا پایان هفته آینده برای تصمیم‌گیری به هیأت دولت ارائه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ساجدی‌نیا در جریان سفر به استان فارس و شهرستان خنج، شکستگی خط لوله اصلی انتقال آب سد سلمان فارسی در محدوده دشت سیف‌آباد و روستای جنگویه را به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تسریع در رفع مشکل و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید کرد.

او در توضیح این بازدید‌ها بیان کرد: بر اساس دستورات رئیس‌جمهور، وزیر کشور و سازمان مدیریت بحران، مقرر شده است بازدید‌های میدانی از مناطق سیل‌زده انجام گیرد تا ارزیابی دقیقی از میزان خسارات و اقدامات صورت‌گرفته به دست آید.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: اقدامات مؤثری در حوزه مدیریت سیلاب و جلوگیری از ورود آن به شهرها، روستا‌ها و مناطق مختلف شهرستان خنج انجام شده که شایسته تقدیر است؛ با این حال، برخی مناطق نیز دچار خسارت شده‌اند که بررسی دقیق آنها ضروری است.

ساجدی‌نیا با تأکید بر اهمیت مدیریت هماهنگ بحران خاطرنشان کرد: اقدام به‌موقع، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پایش مستمر شرایط، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات و مدیریت صحیح شرایط بحرانی دارد.

او اضافه کرد: این بازدید‌های میدانی فرصتی فراهم می‌کند تا ابعاد خسارات و مشکلات موجود از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران همچنین با اشاره به روند ارزیابی خسارات تصریح کرد: در حال حاضر کارشناسان این سازمان در چهار استان سیل‌زده کشور مستقر هستند و در استان فارس و شهرستان خنج نیز بررسی و ارزیابی خسارات به‌طور جدی در حال انجام است.

او تأکید کرد: تلاش می‌شود تا پایان هفته آینده جمع‌بندی نهایی صورت گیرد و گزارش جامع برای تصمیم‌گیری به هیأت دولت ارائه شود.

غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استان فارس در این نشست، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌ها، پایش مستمر شرایط و تقویت هماهنگی بین‌بخشی با هدف حفظ ایمنی شهروندان تاکید کرد.

منبع: مدیریت بحران استانداری فارس

برچسب ها: مدیریت بحران کشور ، خسارات سیل ، هیات دولت
خبرهای مرتبط
مسدود شدن جاده ارتباطی بختگان به سرچهان
تداوم پایداری شبکه ارتباطی فارس/ بازگشت ۹۸ درصدی سایت‌های آسیب‌دیده به مدار
نشست اضطراری برای تسریع در ترمیم خط انتقال آب سد سلمان فارسی/ هشدار‌ها را جدی بگیرید
جست‌و‌جو برای فرد مفقود شده ادامه دارد
رکورد بارش ۱۸۶ میلی‌متری در فارس/ ۵ کشته در بارندگی‌های اخیر
مدیریت میدانی بارش‌های سنگین در شیراز با استقرار گسترده ناوگان عملیاتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حوادث ترافیکی در فارس ۱۰ مصدوم و ۲ فوتی بر جای گذاشت
شناسایی ۱۲۰ نقطه پرحادثه جدید در جاده‌های فارس
آیین سه‌روزه عزاداری حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود
هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم شد
عدالت قربانیان تروریسم با مستندسازی حقوقی پیگیری می‌شود
گزارش جامع خسارات سیل تا هفته آینده به هیأت دولت ارائه می‌شود
تروریسم مسئله‌ای جهانی است و مرز نمی‌شناسد
آخرین اخبار
گزارش جامع خسارات سیل تا هفته آینده به هیأت دولت ارائه می‌شود
تروریسم مسئله‌ای جهانی است و مرز نمی‌شناسد
عدالت قربانیان تروریسم با مستندسازی حقوقی پیگیری می‌شود
آیین سه‌روزه عزاداری حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود
هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم شد
شناسایی ۱۲۰ نقطه پرحادثه جدید در جاده‌های فارس
حوادث ترافیکی در فارس ۱۰ مصدوم و ۲ فوتی بر جای گذاشت
ایجاد درگاه ویژه بنیاد شهید در مؤسسه ISC
حضور مردم در انتخابات سد راه دشمنان است/وقوع ۲۷۴ تصادف رانندگی در محور داریون
دشت نمدان اقلید سردترین منطقه کشور اعلام شد
نجات جان بیماران با ۵۰ درصد سوختگی در شیراز
مرگ ۲ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در بوانات
فاجعه در طولانی‌ترین شب سال/مهمانی شب یلدا قربانگاه دایی شد
شیراز؛ قطب بالقوه گردشگری سلامت در جنوب ایران