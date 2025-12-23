باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از جزئیات جلسه غیرعلنی امروز (سه‌شنبه، ۲ دی) مجلس گفت: این نشست با هدف به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات از وضعیت کشور بین دولت و مجلس و همچنین رسیدن به یک فهم مشترک برای برنامه‌ریزی جهت حل مسائل برگزار شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه یک کمیته پنج‌نفره مشترک بین دولت و مجلس تشکیل شده است، اظهار کرد: در این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در این خصوص ارائه کردند که براساس آن ۱۷ ماموریت و عنوان برای این کمیته در نظر گرفته شده است که مورد اجماع سران قوا و همه بخش‌های نظام قرار گرفته است. هدف از این مأموریت‌ها، بهبود وضع موجود اقتصادی کشور است.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه باید بپذیریم که وضعیت کنونی کشور، وضعیت خاصی است، تصریح کرد: موضوعاتی همچون میزان فروش نفت، ارز‌های برگشتی، رفع تعهدات ارزی و سایر متغیر‌های اقتصادی در شکل‌گیری شرایط فعلی نقش داشته‌اند. دغدغه اصلی مجلس و دولت این است که مردم اثر سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌ریزی‌ها را در سفره خود مشاهده کنند.

در حال تکمیل...