باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز سهشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد با تاکید بر وضعیت بحرانی برخی شاخصهای محیط زیستی افزود: سالها بیتوجهی به ظرفیتها و بارگذاریهای محیط زیست، همراه با تغییرات اقلیمی و خشکسالی، مشکلات زیستمحیطی استان یزد و کل کشور را تشدید کرده است.
وی با اشاره به تجربه تاریخی ایرانیان در همزیستی با طبیعت گفت: نیاکان ما در شهرهای تابآور و اقلیم خشک ازجمله یزد، با بهرهگیری از بادگیرها، روشندانها و آبانبارها، ساختمانهایی سازگار با محیط زیست ساختهاند.
وی ادامه داد: متاسفانه این تجربیات به فراموشی سپرده شد و نگاه بهرهکشانه به طبیعت، موجب بروز مشکلات زیستمحیطی امروز شده است.
معاون رییسجمهور تصریح کرد: آلودگی هوا، تخریب زیستگاهها و آلودگی آب و خاک، از پیامدهای بیتوجهی به منابع طبیعی و بارگذاری غیرعلمی صنایع است.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست مسوول پایش و نظارت است و باید به جایگاه نظارتی خود عمل کند، نه اینکه به طور صرف مجوزدهنده باشد.
انصاری ادامه داد: سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۴ بر محوریت محیط زیست در توسعه تاکید دارند و هرگونه توسعه بدون رعایت این اصول، تبعات قابل مشاهدهای برای مردم ایجاد میکند.
توسعه پایدار و انرژیهای تجدیدپذیر
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برنامه دولت در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای اقلیمی و قومی در توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند مصرف سوختهای فسیلی و انتشار آلایندهها را کاهش دهد صدور مجوزهای این نیروگاهها در دستور کار است و تلاش میشود موانع آن رفع شود.
وی بر ضرورت اصلاح قانون عوارض آلایندگی تاکید کرد و گفت: این عوارض باید در وهله نخست، برای رفع آلودگی و حمایت از محیط زیست صرف و مشوقهایی نیز برای صنایع در نظر گرفته شود.
حفاظت از مناطق حفاظت شده
انصاری با بیان اینکه حدود ۱۱ درصد از مساحت یزد تحت حفاظت محیط زیست قرار دارد، افزود: این مناطق میراثی ارزشمند برای نسلهای آینده است و حفظ آن با توسعه پایدار منافاتی ندارد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست از برنامه «یزد پایدار» به عنوان سند راهبردی استان یزد در زمینه توسعه و حفاظت محیط زیست استقبال کرد و استمرار محوریت مسائل زیستمحیطی در شورای برنامهریزی استان را خواستار شد.
وی بر ضرورت نگاه علمی، فنی و کارشناسی در توسعه و مدیریت منابع آب و کنترل صنایع آلاینده و همکاری دستگاههای مختلف برای کاهش مشکلات زیستمحیطی استان یزد تاکید کرد.