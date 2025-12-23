یارانه خدمات آزمایشگاهی ویژه فصل زمستان ۱۴۰۴ با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر یونسیان، مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور گفت: در ادامه حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و تسهیل دسترسی پژوهشگران به خدمات تخصصی، یارانه خدمات آزمایشگاهی ویژه فصل زمستان ۱۴۰۴ با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به مرحله اجرا رسید.

وی با بیان اینکه با هدف گسترش و ارتقای کیفیت پژوهش‌های آزمایشگاهی در کشور، حمایت مؤثر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور تداوم دارد، افزود: در این دوره نیز همانند دوره‌های پیشین، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند ازیارانه اعتباری شبکه آزمایشگاهی کشور با پوشش پنجاه درصد و تا سقف ۴۰ میلیون ریال برای دریافت خدمات آزمایشگاهی بهره‌مند شوند.

یونسیان با اشاره به بازه زمانی استفاده از این اعتبار اظهار کرد: امکان بهره‌مندی از یارانه خدمات آزمایشگاهی فصل زمستان ۱۴۰۴ تا پایان این فصل فراهم شده است و پژوهشگران می‌توانند در این مدت از تسهیلات پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور درباره زمان آغاز ثبت درخواست‌ها تصریح کرد: متقاضیان لازم است با مراجعه به سامانه باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی کشور به نشانی my.labsnet.ir نسبت به تکمیل اطلاعات کاربری اقدام کنند. 

ثبت‌نام برای طرح یارانه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ساعت ۹ صبح شنبه، ۶ دی و طرح یارانه ویژه اعضای هیئت علمی، از چهارشنبه ۱۰ دی ماه، فعال می‌شود.

منبع: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری

