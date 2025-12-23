باشگاه استقلال پاسخ استعلام خود برای ثبت قرارداد بازیکن خارجی خود را دریافت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال قرار است دوباره از جلال الدین ماشاریپوف بازیکن ازبکستانی خود در رقابت‌های پیش رو استفاده کند و نام این بازیکن را که به دلیل مصدومیت از فهرست خارج شده بود را دوباره ثبت کرد.

شائبه‌هایی در خصوص غیر قانونی بودن ثبت قرارداد این بازیکن به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌و‌انتقالاتی باشگاه استقلال مطرح شد.

در همین راستا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هفته گذشته درباره وضعیت نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال از فیفا استعلام گرفتند که فیفا پاسخ این استعلام را امروز داده است.

طبق نامه فیفا، پنجره نقل‌و انتقالاتی باشگاه استقلال از نیم‌فصل بسته خواهد شد و در حال حاضر ثبت قرارداد بازیکن استقلال مشکلی ندارد.

برچسب ها: جلال الدین ماشاریپوف ، باشگاه استقلال
خبرهای مرتبط
وضعیت مبهم دو بازیکن در استقلال
خبر خوش برای ساپینتو و استقلال/ همه مصدومان رسیدند به جز یک بازیکن
اندونگ برای فسخ با استقلال محکم کاری کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتظار دلجویی باشگاه تراکتور از کریم باقری را داشتیم/ آرامش در سکو‌ها با فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد
حسین زاده: نسخه ۲ سال اخیر من نتیجه تلاش‌های اسکوچیچ است
اسکوچیچ: ما فقط به صعود از مرحله اول لیگ نخبگان آسیا راضی نیستیم
خداداد عزیزی جریمه شد
رسانه یونانی: طارمی خیال المپیاکوس را راحت کرد
چمن لمس‌شده توسط لیونل مسی را بخرید؛ از ۵۰ تا ۷۵۰ دلار!
تاریخ دیدار استقلال و سپاهان مشخص شد
ساپینتو چپ و راست استقلال را کنار گذاشت
جو مسمومی در ورزشگاه‌ها ایجاد شده است/ توهین به کریم باقری دارد بدعت می‌شود
علوی: برای عقد قرارداد با پرتغال جهت انجام بازی دوستانه نزدیک شده‌ایم
آخرین اخبار
مشهد میزبان مسابقات فلوربال سه به سه قهرمانی کشور
سهم سرخابی‌ها در جام ملت‌های آسیا/ لیگ یک با یک سهمیه
خداداد عزیزی جریمه شد
چمن لمس‌شده توسط لیونل مسی را بخرید؛ از ۵۰ تا ۷۵۰ دلار!
رسانه یونانی: طارمی خیال المپیاکوس را راحت کرد
حریف ایران در جام ملت‌های آفریقا پیروز شد
امیاری سرپرست دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری شد
ساپینتو چپ و راست استقلال را کنار گذاشت
تاریخ دیدار استقلال و سپاهان مشخص شد
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ۳۰ بازیکن را به اردو فرا خواند
علوی: برای عقد قرارداد با پرتغال جهت انجام بازی دوستانه نزدیک شده‌ایم
انتظار دلجویی باشگاه تراکتور از کریم باقری را داشتیم/ آرامش در سکو‌ها با فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد
جو مسمومی در ورزشگاه‌ها ایجاد شده است/ توهین به کریم باقری دارد بدعت می‌شود
حسین زاده: نسخه ۲ سال اخیر من نتیجه تلاش‌های اسکوچیچ است
اسکوچیچ: ما فقط به صعود از مرحله اول لیگ نخبگان آسیا راضی نیستیم
تداوم صدرنشینی الهلال با پیروزی مقابل الشارجه
عنوان هفتمی بهترین نتیجه رکابزنان ملی پوش در مسابقه جایزه بزرگ امارات
تیم ملی زورخانه‌ای ایران قهرمان جام جهانی شد
تراکتور ۲ - ۱ الدحیل قطر/ ️صعود شاگردان اسکوچیچ به مرحله بعد با کامبک دیدنی
سعید اسماعیلی برنده جایزه مسلط‌ترین فرنگی کار جهان شد
میترا نوری رئیس کمیته اخلاق کنفدراسیون هندبال آسیا شد
ترکیب تراکتور ایران مقابل الدحیل قطر مشخص شد
قرارداد سرمربی طارمی در المپیاکوس تمدید شد
تالاخادزه ایران به اردو برگشت
اعلام تیم داوری استقلال و المحرق
اعلام آخرین رده‌بندی سال ۲۰۲۵ فیفا؛ تداوم حضور ایران در رده بیستم
ماندن لژیونر ایرانی در روسیه قطعی شد
رونمایی FIVB از فرمت جدید قهرمانی جهان؛ انقلابی بزرگ در برگزاری مسابقات والیبال
پروجا قهرمان والیبال باشگاه‌های جهان شد
بررسی یک بازی مشکوک در فوتبال تهران