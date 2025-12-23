باشگاه استقلال پاسخ استعلام خود برای ثبت قرارداد بازیکن خارجی خود را دریافت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال قرار است دوباره از جلال الدین ماشاریپوف بازیکن ازبکستانی خود در رقابت‌های پیش رو استفاده کند و نام این بازیکن را که به دلیل مصدومیت از فهرست خارج شده بود را دوباره ثبت کرد.

شائبه‌هایی در خصوص غیر قانونی بودن ثبت قرارداد این بازیکن به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌و‌انتقالاتی باشگاه استقلال مطرح شد.

در همین راستا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هفته گذشته درباره وضعیت نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال از فیفا استعلام گرفتند که فیفا پاسخ این استعلام را امروز داده است.

طبق نامه فیفا، پنجره نقل‌و انتقالاتی باشگاه استقلال از نیم‌فصل بسته خواهد شد و در حال حاضر ثبت قرارداد بازیکن استقلال مشکلی ندارد.