باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم- سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در مراسم هجدهمین کنگره طب اورژانس و چهارمین کنگره تازه‌های تروما و کنگره پرستاری اورژانس گفت: کادر سلامت حول ارتقای نظام سلامت و رفع نیاز بیماران اقدامات مؤثری انجام می دهند.

به گفته وی، نظام پرداختی کارانه سبب شده تصمیمات درستی گرفته نشود. معتقدیم که نظام پرداختی کارانه باید بازنگری شود.

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که اگر با همین روند پیش برویم در برخی از رشته ها مانند طب اورژانس و اطفال دچار کمبود متخصص خواهیم شد.

وی ادامه داد: نخبگان به دلیل بی عدالتی در نظام پرداخت اقدام به مهاجرت می کنند و هیچ کدام از مهاجران اصلا راضی نیستند.

در ادامه مراسم، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: اکنون مدیریت مصدومان ترومایی در قالب ظرفیت‌سازی در حوزه آموزش آغاز شده و ‌ارزش افزوده این همایش هم کارگاه‌هایی است که برگزار می‌شود.

به گفته وی، نقش متخصص اورژانس به عنوان یکی از گروه‌های مهم و حیاتی در پیشانی اورژانس بیمارستانی این است که بتواند در موارد خطرآفرین عامل مرگ و میر، تعداد مصدومان را کم کند.

توکلی تاکید کرد: یکسری مرگ‌های قابل پیشگیری داریم یعنی فردی که تصادف می‌کند و می‌توانیم خدمات حیات‌بخش داشته باشیم، احیای مناسب صورت بدهیم و اعمال جراحی انجام بدهیم تا در نهایت بیمار برای خدمات قطعی به اتاق عمل منتقل شود.

در ادامه مراسم، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: سالانه بیش از ۲۰ هزار مرگ ناشی از حوادث ترافیکی و ۹۰۰ هزار مصدوم در سراسر کشور داریم که این امر هزینه های زیادی را بر نظام سلامت تحمیل می کند.

میعادفر تصریح کرد: جامعه بشدت به سمت سالمندی می رود و ارائه خدمات به سالمندان به سادگی نخواهد بود.

در ادامه مراسم، معصومی دبیر علمی کنگره تازه‌های تروما گفت: موضوع تروما و درمان عارضه ناشی از آن مسئله مهمی است.

وی افزود: موضوع حوادث ترافیکی شاخص ترین مسئله ترومایی در ایران محسوب می شود و باید چاره ای برای آن بیندیشیم.

معصومی تاکید کرد: در این کنگره ۱۳ پنل تخصصی برگزار می شود که ۷۶ مقاله در حوزه تروما به دبیرخانه کنگره تروما ارسال شده است.