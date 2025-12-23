باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در نشستی با سخنگویان کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامیکه عصر روز دوشنبه، اول دیماه، در سازمان صداوسیما برگزار شد، ضمن تأکید بر برکات همراهی و همدلی مستمر مجلس و رسانه ملی، از حمایتهای مجلس از صداوسیما، بهخصوص در جریان تجاوز اخیر آمریکایی-اسرائیلی به کشورمان و پساز آن قدردانی کرد.
رئیس سازمان صداوسیما همچنین، با اشاره به سرنوشتساز بودن و لزوم ارائه روایت دستاول رسانه ملی در برهههای گوناگون، اظهار کرد: مجموعه صداوسیما در ایام جنگ کوشید با ارائه روایت درست و دستاول، اعتماد مخاطب را به نظام جلب کند و این دوران را با افتخار پشتسر بگذارد.
رئیس سازمان صداوسیما ادامه داد: جای خوشبختی است که ازمنظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز حمایت از رسانه ملی فقط حمایت از یک سازمان رسانهای صرف تلقی نمیشود، بلکه در جایگاه حمایت از دستگاهی است که پرچم و نشان هویت و استقرار جمهوری اسلامی است. نهاد قانونگذار کشور بهخوبی آگاه است که هرجا رسانه ملی عقب بنشیند، دشمن با ایجاد بحران جلو خواهد آمد یا بحران طولانی خواهد شد و برعکس، هرجا که رسانه ملی بتواند روایت واقعی را به تصویر بکشد، دشمن عقب مینشیند و بحران کنترل میشود؛ کمااینکه دشمنان ما نیز بهصراحت در جریان جنگ ۱۲روزه به آن اذعان کردند.
وی قطع نشدن آنتن حتی برای چند ثانیه در جریان حمله دشمن به صداوسیما را مدیون تلاش مهندسان ایرانی و همکاران سختکوش فنی این سازمان دانست و گفت: اینکه چندین موشک به ساختمان شیشهای اصابت کند و ما حتی لحظهای آنتن را از دست ندهیم، برخاسته از همکاری و همافزایی متخصصان حوزه فنی و پخش رسانه ملی بود که هوشیارانه و پساز اجرای مانورهای مستمر پدافندی در طول سالیان، برای روزهای بحرانی آماده بودند.
رئیس رسانه ملی با اشاره به پخش زنده مذاکرات مجلس از آنتن شبکه خبر ۲، گفت: پیشاز این، فقط شنوندگان رادیو فرهنگ از نتایج مباحث در مجلس مطلع میشدند؛ اما در این دوره تأکید سازمان صداوسیما مبنیبر پخش زنده و تصویری مذاکرات، نتایج مثبتی را به همراه داشت.
وی در ادامه، از آمادگی رسانه ملی برای پخش زنده کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز سخن گفت و افزود: این موضوع میتواند برای مجلس و مردم بااهمیت باشد و اینکه مردم از نزدیک شاهد تصمیمات و تلاش نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات خود باشند، روحیه جمعی و حس اعتماد مردم به نمایندگان خدومشان را تقویت میکند.
رئیس رسانه ملی همچنین به رویداد «ایران جان» اشاره کرد و آن را گامی مهم در طرح مطالبات استانها دانست و همراهی نمایندگان مجلس در حوزههای انتخابیشان در هفتههای مختص «ایران جان» را شایان قدردانی دانست.
جبلی با اشاره به همراهی مدیران صداوسیمای مراکز استانها با نمایندگان مجلس، بیان کرد: یکی از شاخصهای ارزیابی مدیران مراکز استانها برای ما، تعامل و همراهیشان با نمایندگان مجلس است که به نظر میرسد فرایندی همدلانه را طی میکند و همافزایی مؤثر و متقابلشان در نشستهای مکرر با نمایندگان مجلس و انعکاس شایسته خدمات نمایندگان و پیوند با مردم محسوس است.
وی در پایان، برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال آتی را مورد اشاره قرار داد و درباره اقدامات ویژه و مؤثر برای رونقبخشی به این انتخابات هم شرح داد: برای انتخابات شوراها برنامههای مؤثری داریم و آنتن رسانه ملی در آن مقطع در خدمت انتخابات شوراها قرار خواهد گرفت.
در این نشست، سخنگویان کمیسیونهای مجلس نیز با تأکید بر ضرورت ایجاد و ارتقای جذابیت محتوایی، پخش زنده جلسات کمیسیونها و لزوم ارائه تصویر دقیق از عملکرد نمایندگان مجلس را مثبت و مفید توصیف کردند.
احمد حیدری، معاون حقوقی و امور مجلس رسانه ملی؛ عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه؛ فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی؛ محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰؛ حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی؛ ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست کشوری؛ سیدمرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛ محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن؛ عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران؛ ایمان شمسایی، رئیس مرکز اطلاعرسانی مجلس، هادی شریفزاده، مدیرکل امور مجلس رسانه ملی و حسین قرایی، مدیرکل روابطعمومی رسانه ملی ازجمله حاضران این نشست بودند.