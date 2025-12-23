باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد در بیستوهفتمین جلسه کمیته پایش شرکت شهرکهای صنعتی فارس اظهار کرد: برگزاری منظم جلسات کمیته پایش و بررسی و تعیینتکلیف بیش از ۵۰۰ پرونده سرمایهگذاری از ابتدای سال جاری تاکنون، بیانگر رویکرد جدی و هدفمند شرکت شهرکهای صنعتی فارس در ساماندهی طرحها و قراردادهای صنعتی و جلوگیری از راکد ماندن ظرفیتهاست.
او در ادامه افزود: طرحهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان در چارچوبی دقیق، منظم و برنامهمحور بهصورت مستمر رصد و پایش میشوند تا ضمن حمایت از سرمایهگذاران فعال، از بلااستفاده ماندن اراضی و منابع جلوگیری شود و ظرفیتها به چرخه تولید بازگردند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به پروندههای بلاتکلیف سالهای گذشته تصریح کرد: پروندههایی که به دلایل مختلف در سالهای قبل تعیینتکلیف نشده بودند، در فرآیند پایش شناسایی و بررسی شدند و این اقدام نقش مؤثری در فعالسازی طرحها، آزادسازی ظرفیتهای راکد و فراهم شدن بستر جدید برای سرمایهگذاری داشته است.
برنهاد ادامه داد: طرحهایی که در جلسات قبلی کمیته پایش مهلت لازم برای تکمیل فرآیند اجرا دریافت کردهاند، بهصورت مستمر پایش میشوند و در صورتی که مطابق برنامه زمانبندی مصوب پیشرفت نداشته باشند، برای تصمیمگیری نهایی و در صورت لزوم فسخ قرارداد، به جلسات کارگروه برنامه هفتم توسعه ارجاع داده خواهند شد.
او با تأکید بر رویکرد حمایتی این کمیته بیان کرد: هدف اصلی کمیته پایش، حمایت از سرمایهگذاران واقعی است؛ افرادی که از انگیزه، توان و اراده لازم برای به سرانجام رساندن طرحها برخوردارند و میتوانند با تکمیل پروژهها، نقش مؤثری در ایجاد تولید پایدار، توسعه صنعتی و افزایش اشتغال در شهرکها و نواحی صنعتی استان فارس ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در پایان گفت: تداوم این رویکرد و همکاری دستگاههای اجرایی عضو کمیته، مسیر توسعه صنعتی استان را هموارتر کرده و زمینه بهرهبرداری هرچه سریعتر از طرحهای نیمهتمام و فعالسازی ظرفیتهای موجود را فراهم میکند.
در ادامه این نشست، بیستوهفتمین جلسه کمیته پایش طرحهای راکد شرکت شهرکهای صنعتی فارس با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، اعضای کمیته، نمایندگان دادگستری استان، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت فارس، خانه صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت برگزار شد.
در این جلسه، شش پرونده سرمایهگذاری مرتبط با طرحهای صنعتی و تولیدی مورد بررسی، رسیدگی و تعیینتکلیف قرار گرفت و با احتساب این نشست، از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰۳ پرونده سرمایهگذاری در قالب ۲۷ جلسه کمیته پایش بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شده است.
منبع: شهرکهای صنعتی فارس