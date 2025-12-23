افزایش تولید ژل رویال در گیلان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، به تولید عسل در گیلان اشاره و اظهار کرد: مطابق اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی، در سال جاری بیش از ۴۰۰۰ زنبورستان با حدود ۲۷۹ هزار کلنی در استان فعال بوده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه عملکرد زنبورداری استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امسال درگیلان ۵.۳۱ هزار تن عسل، نزدیک به ۶۰ هزار کیلوگرم موم و ۴ هزار کیلوگرم بره‌موم تولید کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد، مهم‌ترین رشد‌ها در محصولات جانبی با ارزش افزوده دیده می‌شود، برای مثال ژل رویال با تولید بیش از ۹۶ کیلوگرم حدود ۱۱ درصد بیشتر از سال قبل بوده و گرده گل نیز با ۹ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم تولید، رشد قابل توجه ۳۹ درصدی را داشته است.

وی افزود: میانگین تولید هر کندوی مدرن نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته و اکنون به بیش از ۱۹ کیلوگرم رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای زنبورداران، به برخی مشکلات سال جاری نیز اشاره کرد و افزود: اگرچه خشکسالی و شرایط نامساعد اقلیمی ناگزیر منجر به حذف تعدادی از زنبورستان‌های کوچک از چرخه تولید شد، در مقابل تلاش شده است با حمایت از زنبورداران حرفه‌ای، مسیر پایداری تولید در استان حفظ شود.



ژل رویال یکی از فرآورده‌های طبیعی کندو‌های زنبور‌های عسل است که با داشتن مقادیر زیادی ماده مغذی شامل ویتامین‌ها، مواد معدنی و اسید‌های آمینه، برای سلامتی، بهبود سیستم ایمنی، حفظ سلامت پوست و مو و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌ها توصیه می‌شود.