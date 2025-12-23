باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی علیزاده در تشریح آخرین وضعیت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران گفت: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری و با تأکید شهردار تهران، نوسازی ناوگان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و نخستین اقدام عملی با انعقاد قرارداد ۱۷۵ دستگاه اتوبوس با شرکت ایران‌خودرو دیزل انجام شد که این اتوبوس‌ها تحویل و وارد چرخه خدمت‌رسانی شدند.

وی افزود: در مجموع چهار سال گذشته، بیش از ۴ هزار دستگاه اتوبوس قرارداد خرید داشته‌ایم که حدود ۲ هزار دستگاه تولید داخل و حدود ۲۵۰۰ دستگاه نیز از محل قرارداد با خودروساز چینی تأمین شده است. امروز تعداد اتوبوس‌های فعال تهران به بیش از ۳ هزار دستگاه رسیده که در نوع خود اقدامی کم‌سابقه و جهادی محسوب می‌شود.

علیزاده با اشاره به توسعه ناوگان پاک در تهران، گفت: از مجموع اتوبوس‌های وارد شده به ناوگان، ۳۹۰ دستگاه برقی است که نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت حمل‌ونقل عمومی پایتخت ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه بر اساس برنامه توسعه مصوب شهرداری و شورای شهر، تهران به ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد، تاکید کرد: هنوز با این عدد فاصله داریم که بخش عمده آن ناشی از کم‌کاری در دوره‌های گذشته است و بار اصلی جبران این عقب‌ماندگی بر دوش مدیریت ششم شهری افتاده است.

وی ادامه داد: به دلیل محدودیت ظرفیت تولید داخلی و نیاز هم‌زمان سایر شهر‌های کشور، تولید داخل به تنهایی پاسخگوی سرعت مورد نیاز تهران نبود. بر همین اساس با تدبیر مدیریت شهری قرارداد‌های خارجی به ویژه در حوزه اتوبوس‌های برقی منعقد شد تا روند نوسازی شتاب بگیرد.

علیزاده از ورود اتوبوس‌های جدید خطوط تندرو (BRT) خبر داد و گفت: تا پیش از عید نوروز، بخش نخست اتوبوس‌های ۱۸ متری تندروی جدید جایگزین ناوگانی خواهد شد که بیش از ۱۵ سال نوسازی نشده بودند. اتوبوس‌های جدید در خطوط پرتردد از جمله خطوط یک و چهار به کار گرفته می‌شوند. همچنین بخشی از اتوبوس‌های ۱۸ متری دوکابین برقی نیز پیش از عید وارد خطوط می‌شود و شهروندان به صورت ملموس آثار آن را مشاهده خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تأکید بر بهبود کیفیت اتوبوس‌های جدید تأکید کرد: در طراحی اتوبوس‌های جدید، تمام نواقص گذشته برطرف شده و استاندارد‌ها و فناوری‌های روز دنیا در حوزه ایمنی، چیدمان داخلی و مبلمان شهری لحاظ شده است.

براساس گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، وی ادامه داد: خود را در برابر مردم بابت سال‌هایی که نوسازی انجام نشد، شرمنده می‌دانیم و تمام تلاش مدیریت ششم این است که این عقب‌ماندگی جبران شود. شهرداری تهران به وظایف خود در حوزه حمل‌ونقل و کاهش آلودگی هوا عمل کرده و انتظار می‌رود سایر دستگاه‌های اجرایی نیز سهم خود را در این مسیر ایفا کنند.