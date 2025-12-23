مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: طی چهار سال گذشته و با اجرای برنامه گسترده نوسازی، تعداد اتوبوس‌های فعال پایتخت از حدود ۸۰۰ دستگاه به بیش از ۳۰۰۰ دستگاه رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی علیزاده در تشریح آخرین وضعیت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران گفت: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری و با تأکید شهردار تهران، نوسازی ناوگان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و نخستین اقدام عملی با انعقاد قرارداد ۱۷۵ دستگاه اتوبوس با شرکت ایران‌خودرو دیزل انجام شد که این اتوبوس‌ها تحویل و وارد چرخه خدمت‌رسانی شدند.

وی افزود: در مجموع چهار سال گذشته، بیش از ۴ هزار دستگاه اتوبوس قرارداد خرید داشته‌ایم که حدود ۲ هزار دستگاه تولید داخل و حدود ۲۵۰۰ دستگاه نیز از محل قرارداد با خودروساز چینی تأمین شده است. امروز تعداد اتوبوس‌های فعال تهران به بیش از ۳ هزار دستگاه رسیده که در نوع خود اقدامی کم‌سابقه و جهادی محسوب می‌شود.

علیزاده با اشاره به توسعه ناوگان پاک در تهران، گفت: از مجموع اتوبوس‌های وارد شده به ناوگان، ۳۹۰ دستگاه برقی است که نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت حمل‌ونقل عمومی پایتخت ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه بر اساس برنامه توسعه مصوب شهرداری و شورای شهر، تهران به ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد، تاکید کرد: هنوز با این عدد فاصله داریم که بخش عمده آن ناشی از کم‌کاری در دوره‌های گذشته است و بار اصلی جبران این عقب‌ماندگی بر دوش مدیریت ششم شهری افتاده است.

وی ادامه داد: به دلیل محدودیت ظرفیت تولید داخلی و نیاز هم‌زمان سایر شهر‌های کشور، تولید داخل به تنهایی پاسخگوی سرعت مورد نیاز تهران نبود. بر همین اساس با تدبیر مدیریت شهری قرارداد‌های خارجی به ویژه در حوزه اتوبوس‌های برقی منعقد شد تا روند نوسازی شتاب بگیرد.

علیزاده از ورود اتوبوس‌های جدید خطوط تندرو (BRT) خبر داد و گفت: تا پیش از عید نوروز، بخش نخست اتوبوس‌های ۱۸ متری تندروی جدید جایگزین ناوگانی خواهد شد که بیش از ۱۵ سال نوسازی نشده بودند. اتوبوس‌های جدید در خطوط پرتردد از جمله خطوط یک و چهار به کار گرفته می‌شوند. همچنین بخشی از اتوبوس‌های ۱۸ متری دوکابین برقی نیز پیش از عید وارد خطوط می‌شود و شهروندان به صورت ملموس آثار آن را مشاهده خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تأکید بر بهبود کیفیت اتوبوس‌های جدید تأکید کرد: در طراحی اتوبوس‌های جدید، تمام نواقص گذشته برطرف شده و استاندارد‌ها و فناوری‌های روز دنیا در حوزه ایمنی، چیدمان داخلی و مبلمان شهری لحاظ شده است.

براساس گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، وی ادامه داد: خود را در برابر مردم بابت سال‌هایی که نوسازی انجام نشد، شرمنده می‌دانیم و تمام تلاش مدیریت ششم این است که این عقب‌ماندگی جبران شود. شهرداری تهران به وظایف خود در حوزه حمل‌ونقل و کاهش آلودگی هوا عمل کرده و انتظار می‌رود سایر دستگاه‌های اجرایی نیز سهم خود را در این مسیر ایفا کنند.

برچسب ها: اتوبوسرانی ، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
خبرهای مرتبط
سخنگوی شورای شهر تهران:
قاعده انتخاب شهردار بوی سیاسی می‌دهد
مدیران چند روزه نمی‌توانند وضعیت حمل و نقل را درست کنند
در مدت زمانی کمتر از یکسال عملیاتی شد؛
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در جنوب غرب پایتخت
رونمایی از ۵ اتوبوس برقی داخلی/ ۲۵ اتوبوس دیگر تا پایان سال به ناوگان اضافه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توقف موقت حرکت قطار‌های خط دو مترو تهران در پی ورود غیرمجاز به حریم ریلی
افزایش قیمت برنج؛ نتیجه آزادسازی و حذف ارز ترجیحی
آخرین مراحل بررسی قانون تبدیل وضعیت ایثارگری در کمیسیون‌های دولت
محدودیت تردد در محور چالوس تا ساعت ۱۹/ ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران
ترافیک در معابر و بزرگراه‌های شهر تهران/ تشدید برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
جزئیات احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵
هوای تهران در مرز قرمز
محسنی‌اژه‌ای: قوه قضاییه در عرصه مقابله با فساد، گزینشی برخورد نمی‌کند
آغاز حفاری مکانیزه خط ۸ مترو در جنوب غرب تهران طی روز‌های آتی
دستمزد ۲ میلیارد تومانی زن رمال برای قتل شوهر
آخرین اخبار
قاعده انتخاب شهردار بوی سیاسی می‌دهد
بیش از ۳۲۰ هزار وانت‌بار متخلف در پاییز ۱۴۰۴ در تهران اعمال قانون شدند
تحویل مسکن به آتش‌نشانان تهران درسال۱۴۰۶
رونمایی از رویداد برگزاری مزایده‌های الکترونیک قوه قضاییه در سامانه ستاد
دستمزد ۲ میلیارد تومانی زن رمال برای قتل شوهر
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت با ورود اتوبوس‌های دو کابین
محسنی‌اژه‌ای: قوه قضاییه در عرصه مقابله با فساد، گزینشی برخورد نمی‌کند
چمران: افزایش خودسرانه کرایه تاکسی تخلف است
آغاز حفاری مکانیزه خط ۸ مترو در جنوب غرب تهران طی روز‌های آتی
جزئیات احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵
هوای تهران در مرز قرمز
افزایش قیمت برنج؛ نتیجه آزادسازی و حذف ارز ترجیحی
توقف موقت حرکت قطار‌های خط دو مترو تهران در پی ورود غیرمجاز به حریم ریلی
آخرین مراحل بررسی قانون تبدیل وضعیت ایثارگری در کمیسیون‌های دولت
محدودیت تردد در محور چالوس تا ساعت ۱۹/ ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران
ترافیک در معابر و بزرگراه‌های شهر تهران/ تشدید برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه هاشمی رفسنجانی از امشب مسدود خواهد شد
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل طی فردا و پس فردا / برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
اجرای فیبر نوری شعب اخذ رأی تضمین‌کننده سلامت، سرعت و امنیت انتخابات شوراها است
مدارس ابتدایی تهران فردا غیرحضوری شد/ اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل
۱۲۷ حادثه طی ۷۲ ساعت گذشته در کشور به وقوع پیوست
درخواست اعاده دادرسی محکومین پرونده چای دبش رد شد
پناه گرم شبانه در منطقه ۱۴
برگزاری جشن ازدواج ۲۰۰ دانشجو
هشدار قضائی به شهروندان؛ خشم لحظه‌ای می‌تواند شما را مجرم کند
زاکانی: قرارداد احداث ۱۹۰ کیلومتر خط جدید مترو منعقد شده است
ثبت‌نام بیش از یک میلیون نفر در سامانه اشتغال بهزیستی
توسعه فضای آموزشی استان تهران با همراهی مؤثر شهرداری‌ها شتاب گرفته است
دادستان تهران: ۳۷ هزار میلیارد تومان تعهدات ارزی در ۸ ماهه سال جاری وصول شد
استرداد ۲.۲ میلیون قلم اموال مسروقه از اول سال