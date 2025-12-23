زن جوان که تصور می‌کرد همسرش به او خیانت کرده، با همدستی زنی رمال شوهرش را به قتل رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد درباره این پرونده گفت: «حدود ۵۰ روز قبل گزارش مرگ مشکوک مردی جوان اعلام و در دادسرای عمومی و انقلاب یزد پرونده‌ای تشکیل شد و با حضور بازپرس ویژه قتل، بررسی جوانب موضوع در دستور کار قرار گرفت و در تحقیقات اولیه به همسر این مرد مشکوک شدند و او را بازداشت کردند. در جریان تحقیقات، وی به ارتکاب قتل با همدستی زنی موسوم به رمال اقرار کرد و انگیزه خود را اختلافات زناشویی، مالی و ادعای خیانت عنوان کرد.»

وی افزود: «همسر مقتول به زنی رمال مراجعه کرده بود او نیز با وعده‌های واهی مبنی بر قتل مقتول از طریق سحر و جادو، مبلغی در حدود دو میلیارد تومان از وی دریافت کرده بود، اما این اقدامات مؤثر واقع نشده و این بار همسر مقتول به پیشنهاد رمال در ادامه با ریختن قرص خواب‌آور در غذای شوهرش، تلاش می‌کند وی را به قتل برساند به طوری که مرد جوان در هفته منتهی به فوت، سه نوبت بستری شد و در نهایت، زن جوان با همکاری رمال و در حالی که مقتول به علت بیماری و مصرف دارو در وضعیت ضعف قرار داشته، اقدام به خفه کردن و کشتن مرد جوان کرد.»

حجت‌الاسلام طهماسبی، توجه به خرافات و رجوع به رمال را باعث عادی‌سازی قتل به انگیزه‌های واهی و زمینه‌ساز این قتل دانست و بیان کرد: «شهروندان باید به شدت مراقب رفتار‌های افراد شیاد در قالب رمال، طالع بین و امثالهم باشند.»

