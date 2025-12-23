باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم رونمایی از سامانه برگزاری مزایده‌های الکترونیک قوه قضاییه (ستاد) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه، برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در این مراسم اظهار کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، کامل شدن اتصال قوه قضاییه به سامانه ارزشمند ستاد است که این اقدام موجب افزایش شفافیت شده و قادر است جلوی مفاسد احتمالی را بگیرد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح افزود: اجرای عدالت در ارائه خدمات قضایی و همچنین در تساوی دسترسی مردم به آنچه در مزایده‌ها عرضه می‌شود، برای دستگاه قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی گفت: در بند الف ماده ۱۰۸ برنامه هفتم، قوه قضاییه مکلف شده مزایده‌های شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، تصفیه ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا (ستاد) انجام دهد با اجرای این طرح محدودیت‌های جغرافیایی برداشته می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان تصریح کرد: در گذشته برای انجام مزایدات، اطلاع رسانی به صورت کاغذی مطرح و بسیاری از افراد از برگزاری و انجام مزایدات بی اطلاع می‌ماندند، اما با این اتصال تمامی معاملات در معرض دید عموم قرار گرفته و همه مردم می‌توانند در مزایده‌ها شرکت کنند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد و ضرورت شفاف سازی در خدمات‌رسانی به مردم گفت: یکی از راهکار‌های مبارزه با فساد همین برگزاری مزایده‌های قوه قضاییه در سامانه ستاد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان گفت: یکی از مزایای مهم شفاف سازی این است که اجازه نمی‌دهد درون هر دستگاهی کلونی‌های فساد تشکیل شود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با تاکید بر اینکه کار‌های بسیار فراوانی برای مبارزه با فساد داریم، عنوان کرد: با انجام مزایده‌ها در این سامانه، شاهد هستیم مزایده‌ها در فضایی عادلانه و بدور از پنهان کاری و با رعایت مقررات موضوعه برگزار می‌شوند.

قوه قضاییه تلاش برنامه محور کار می‌کند

صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این مراسم گفت: امروز حلقه پایانی اتصال سامانه‌های برگزاری مزایده‌های قوه قضاییه در شعب اجرای احکام و تصفیه امور ورشکستگی، اجرائیات ثبت و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به سامانه ستاد، انجام شد. از سال گذشته تلاش‌ها برای این مهم آغاز شده بود.

معاون راهبردی قوه قضاییه افزود: خوشبختانه اجرای برنامه هفتم در قوه قضاییه و در دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه وضعیت مناسبی دارد. بر اساس ارزیابی و نظارتی که مجلس در سال اول اجرای برنامه هفتم توسط قوه قضاییه داشت، عدلیه به عنوان دستگاه برتر در اجرای این برنامه بین همه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و بخش‌های مختلف کشور بود.

صاحبکار خراسانی گفت: این نشان می‌دهد قوه قضاییه تلاش دارد برنامه محور کار کند و کار‌ها را تقسیم‌بندی شده و با نظم منطقی دنبال کند. یکی از نمونه‌های آن نیز همین رونمایی از رویداد برگزاری مزایده‌های قوه قضاییه در سامانه ستاد است.

وی تصریح کرد: این کار نشان داد، اگر در قوای سه گانه، در کنار هم قرار بگیریم، اهداف بلند و عالی که در نظام اسلامی مدنظر است، اجرایی خواهیم کرد.

معاون راهبردی قوه قضاییه تاکید کرد: تعامل مناسب دادگستری‌ها، سازمان‌های تابعه قوه قضاییه با قوه مجریه و خصوصا وزارت صمت که زحمات چند ساله‌ای را برای سامانه ستاد کشیدند، نشان می‌دهد مکمل هم بودن دستگاه‌ها، اتفاقات مبارکی رقم می‌زند.

وی با اشاره به گزارش‌های آماری مفصل از مزایده‌ها برگزار شده در طول یکی دو سال اخیر گفت: شاخص‌ها نشان می‌دهند، کشف قیمت بهتر انجام شده و تعداد شرکت کنندگان و دسترسی افراد به اموال مورد مزایده بیشتر شده و خطا‌های انسانی کاهش پیدا کردند و همه این موارد جزو برکاتی است که منجر به اجرای دو هدف اصلی سند تحول و تعالی قضایی که افزایش رضایت مردم و استفرار عدالت را به نحو بهتری داشته باشیم.