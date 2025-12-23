مدیرکل شیلات خوزستان گفت: فصل برداشت میگوی پرورشی در خوزستان با تولید ۲ هزار و ۵۸۰ تن میگو در سواحل استان به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید شریف موسوی اظهار کرد: در سال زراعی جاری، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن میگوی پرورشی از سطح یکهزار و ۳۴ هکتار مزارع پرورش میگو در استان برداشت شده است.
وی افزود: در این دوره ۶۷ مزرعه پرورش میگو در مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان، مجتمع ۳۹۵ هکتاری هندیجان، مزارع منفرد آبادان و آبهای نامتعارف شهرستان خرمشهر فعال بودهاند.
موسوی با اشاره به میانگین تولید ۲.۵ تن در هکتار ادامه داد: این میزان تولید با وجود خشکسالی و افزایش شوری آب، حاصل مدیریت صحیح مزارع، برنامهریزی مناسب، نظارت مستمر کارشناسان و رعایت دقیق دستورالعملهای فنی، بهداشتی و زیستمحیطی بوده و نسبت به سال گذشته ۱۱۷ تن افزایش نشان میدهد.
موسوی بر تداوم رعایت دستورالعملهای ابلاغی تاکید کرد و از پرورشدهندگان میگو خواست با توجه به شرایط اقلیمی استان، نسبت به مدیریت بهینه کیفیت آب، کنترل اصولی تراکم ذخیرهسازی، مصرف هدفمند نهادهها، پایش مستمر مزارع و تعامل نزدیک با کارشناسان فنی اقدام کنند تا پایداری تولید و افزایش بهرهوری در سالهای آینده محقق شود.
منبع خبرگزاری ایسنا