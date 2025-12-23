باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -دوستی، معاون اقتصادی وزیر کشور و همراهان با حضور در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام در مهرشهر ضمن نشستی با مدیر عامل پیام و معاون اقتصادی استانداری البرز از بخشهای مختلف این مجموعه از جمله نیروگاه خورشیدی، زیرساختهای فناورانه، ظرفیتهای کارگویی و بخشهای در حال توسعه بازدید کرد و در جریان روند توسعه زیرساختی این منطقه قرار گرفت.
معاون اقتصادی وزیر کشور در حاشیه این بازدید با اشاره به تجربه کشورهای موفق در رشد اقتصادی، تأکید کرد: اگر بخواهیم دو موتور اصلی برای رشد اقتصادی در نظر بگیریم، یکی از آنها مناطق ویژه اقتصادی مبتنی بر خوشهسازی و رویکرد فناورانه است؛ ظرفیتی که در منطقه ویژه اقتصادی پیام بهصورت جدی در حال شکلگیری است.
دوستی با بیان اینکه خوشه فناورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات و الکترونیک در پیام میتواند به افزایش پیچیدگی اقتصادی کشور کمک کند، افزود: نمونهای مشابه این منطقه در کشور وجود ندارد و پیام از مزیتهای منحصربهفردی برخوردار است.
وی همچنین با اشاره به بازدید از نیروگاه خورشیدی پیام و رویکرد مدیریت این منطقه در استفاده از انرژیهای نو، گفت: بهرهگیری از انرژیهای پاک در کنار توسعه زیرساختها، میتواند نقش مؤثری در کاهش هزینهها و ایجاد مزیت رقابتی، بهویژه در حوزه حملونقل هوایی و کارگو ایفا کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور، نقش منطقه ویژه اقتصادی پیام در کریدورهای حملونقلی و کارگوی هوایی را مهم ارزیابی کرد و افزود: مسیر کریدور هوایی میتواند در شرایط محدودیت برخی مسیرها، قدرت مانور و چانهزنی کشور را در رقابتهای منطقهای افزایش دهد. همچنین توسعه حملونقل ترکیبی جادهای، هوایی و ریلی که در برنامههای این منطقه دیده شده، ظرفیت ارزشمندی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند.
محسن حسنلو مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام هم در جریان این بازدید با اشاره به شرایط کنونی و پتانسیل های این منطقه گفت: دور جدید مدیریتی منطقه پیام با دو رویکرد اساسی ساماندهی وضعیت موجود و نگاه توسعهای آغاز شده و با توجه به برنامهریزیهای انجامشده و حمایت وزارت ارتباطات، سال آینده سالی پررونق برای پیام و استان البرز خواهد بود.
گفتنی است در این بازدید افضلی معاون اقتصادی استانداری البرز نیز حضور داشت و از نزدیک در جریان دستاوردها و برنامههای توسعهای منطقه ویژه اقتصادی پیام قرار گرفت.