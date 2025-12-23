معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: بهره‌گیری از انرژی‌های پاک در کنار توسعه زیرساخت‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌ها و ایجاد مزیت رقابتی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل هوایی و کارگو ایفا کند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -دوستی، معاون اقتصادی وزیر کشور و همراهان با حضور در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در مهرشهر ضمن نشستی با مدیر عامل پیام و معاون اقتصادی استانداری البرز از بخش‌های مختلف این مجموعه از جمله نیروگاه خورشیدی، زیرساخت‌های فناورانه، ظرفیت‌های کارگویی و بخش‌های در حال توسعه بازدید کرد و در جریان روند توسعه زیرساختی این منطقه قرار گرفت.

معاون اقتصادی وزیر کشور در حاشیه این بازدید با اشاره به تجربه کشورهای موفق در رشد اقتصادی، تأکید کرد: اگر بخواهیم دو موتور اصلی برای رشد اقتصادی در نظر بگیریم، یکی از آن‌ها مناطق ویژه اقتصادی مبتنی بر خوشه‌سازی و رویکرد فناورانه است؛ ظرفیتی که در منطقه ویژه اقتصادی پیام به‌صورت جدی در حال شکل‌گیری است.

 دوستی با بیان اینکه خوشه فناورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات و الکترونیک در پیام می‌تواند به افزایش پیچیدگی اقتصادی کشور کمک کند، افزود: نمونه‌ای مشابه این منطقه در کشور وجود ندارد و پیام از مزیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به بازدید از نیروگاه خورشیدی پیام و رویکرد مدیریت این منطقه در استفاده از انرژی‌های نو، گفت: بهره‌گیری از انرژی‌های پاک در کنار توسعه زیرساخت‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌ها و ایجاد مزیت رقابتی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل هوایی و کارگو ایفا کند.

معاون اقتصادی وزیر کشور، نقش منطقه ویژه اقتصادی پیام در کریدورهای حمل‌ونقلی و کارگوی هوایی را مهم ارزیابی کرد و افزود: مسیر کریدور هوایی می‌تواند در شرایط محدودیت برخی مسیرها، قدرت مانور و چانه‌زنی کشور را در رقابت‌های منطقه‌ای افزایش دهد. همچنین توسعه حمل‌ونقل ترکیبی جاده‌ای، هوایی و ریلی که در برنامه‌های این منطقه دیده شده، ظرفیت ارزشمندی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

محسن حسنلو مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام هم در جریان این بازدید با اشاره به شرایط کنونی و پتانسیل های این منطقه گفت: دور جدید مدیریتی منطقه پیام با دو رویکرد اساسی ساماندهی وضعیت موجود و نگاه توسعه‌ای آغاز شده و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و حمایت وزارت ارتباطات، سال آینده سالی پررونق برای پیام و استان البرز خواهد بود.

گفتنی است در این بازدید افضلی معاون اقتصادی استانداری البرز نیز حضور داشت و از نزدیک در جریان دستاوردها و برنامه‌های توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی پیام قرار گرفت.

برچسب ها: فرودگاه پیام ، رشد فناوری
خبرهای مرتبط
ارتقاء هوش مصنوعی مستلزم تعامل کمیسیون آموزش مجلس و سازمان ملی هوش مصنوعی است
کمک به تحقق شعار سال از طریق مراکز رشد و فناوری
سهم ایران در تولید علم رشد ٢٠٠ درصدی نسبت به قبل از انقلاب داشته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نمایش دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز
دوباره، گرد وغبار هوای البرز را بلعید
منطقه ویژه اقتصادی پیام پیشران رشد فناورانه، کارگوی هوایی و توسعه انرژی‌های نو
رانندگان در محور‌های کوهستانی؛ مراقب تردد حیات‌وحش باشند
آخرین اخبار
رانندگان در محور‌های کوهستانی؛ مراقب تردد حیات‌وحش باشند
منطقه ویژه اقتصادی پیام پیشران رشد فناورانه، کارگوی هوایی و توسعه انرژی‌های نو
دوباره، گرد وغبار هوای البرز را بلعید
نمایش دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز
پیش‌دبستانی البرز و مقطع ابتدایی غیرحضوری شد
محور جدید کیانمهر–ماهدشت زیربار ترافیکی رفت
هوای دو شهرستان در البرز ناسالم شد