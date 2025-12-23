گزارش حسابرسی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۳ با حداکثر آرا از سوی اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- گزارش حسابرسی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۳ در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران روی میز بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت و مهدی اقراریان در این خصوص اظهار کرد: ابتدا از زحمات همه کسانی که در این سازمان زحمت میکشند تشکر میکنم. در حسابرسی دو ابهام وجود داشت؛ اولین ابهام در حوزه مجموع نیروهای آتش نشانی است که از سال ۱۴۰۲ تاکنون شاهد کاهش نیرو در این سازمان بودیم. یکی از دغدغههای آتش نشانان جایگزینی نیرو و کمبود نیرو بوده، اما این اتفاق رخ نداده است. مساله دوم در هزینهها ۸۵۰ میلیارد تومان بدون مصوبه هزینه شده و مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان هم کمتر از درآمد وصول شده است.
در ادامه ناصر امانی عنوان کرد: در شورا تصویب کردیم که بودجه سازمان آتش نشانی ۱۰۰ درصد تخصیص یافته در نظر گرفته شود و به محض وصول در اختیار سازمان قرار گیرد؛ با این حال حسابرس میگوید تخصیص ۱۰۰ درصدی محقق نشده است. نکته دیگر این است که ایستگاهها با کمبود نیرو مواجه هستند؛ جذب نیروی سازمان دو سال طول میکشد چرا که آزمونهای سختی دارد. موجودی نیروی سازمان ۲۰۰ نفر نسبت به قبل کاهش دارد و شهرداری باید در این خصوص فکری کند.
مهدی پیرهادی نیز ضمن تشکر به دلیل اقدامات انجام شده در حوزه آتش نشانی گفت: در ابتدای دوره هر روز آتش نشانان اینجا و در حال اعتراض بودند. حقوق آتش نشانان در سال ۱۴۰۰، ۷ میلیون تومان بود و امروز به ۲۵ میلیون تومان رسیده است. با این حال این عدد کافی نیست. میتوان به اتفاقات خوب هم اشاره کرد؛ حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تجهیزات در این حوزه خریداری شده است.
قدرتالله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی با حضور در صحن علنی شورای شهر اظهار کرد: اینکه در سال ۱۴۰۱ کجا بودیم و امروز کجا هستیم مهم است. ۴ هزار نفر زیر ۱۰ میلیون و ۷ میلیون نفر حقوق میگرفتند. مگر این عدد قابل باور بود؟ حقوق این عزیزان حدود ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرد اما باوجود تورم این مساله دیده نشده است؛ ۸۰ درصد از کارکنان مسکن ندارند و ماهی ۱۵ میلیون تومان اجاره میدهند. انتظار داریم در بودجه کمک شود تا وضعیت آتش نشانان از نظر معیشتی بهتر شود. آتش نشانان در وضعیت بحرانی قرار دارند اما تا سال ۱۴۰۶ که خانههایشان ساخته و تحویل داده میشود.
وی ادامه داد: خانههای ۵ هزار نفر از نیروهای آتش نشانی به آنها تحویل داده میشود. در این سه سال ۱.۷ میلیارد وام به آنها دادیم و ۴ همت تجهیزات خریدیم. نوسازی خوبی در ناوگان آتش نشانی صورت گرفت. کل تانکرهای آبرسان ما از ابتدای انقلاب تا جنگ ۱۲ روزه ۱۰ تاکنر بوده است اما توانستیم ۱۵ تانک آبرسان در زمان جنگ ۱۲ روزه خریداری و اضافه کنیم؛ بودجه ما سالی ۲ همت است و برای اولین بار حدود یک همت کار عمرانی کردهایم. در این ۱۰۰ سال تخریب و نوسازی ایستگاهها انجام نشده و در برنامه سالی ۵ ایستگاه را نوسازی خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی اضافه کرد: مجهزترین مرکز ۱۲۵ خاورمیانه در اتوبان کردستان در حال ساخت است و پیش بینی میشود تا ۱۰۰ سال جواب تهران را میدهد. بزرگترین انبار تاریخ آتش نشانی در منطقه ۱۸ در حال ساخت است. در حوزه جذب نیرو اشتباهاتی رخ داده است؛ در یک مقطع ۵۰۰ نفر را جذب کردند که اشتباه محاسباتی بوده است. باید همگام ساختار جذب صورت میگرفت که این کار نشده است. ما افق ۱۰ ساله را به شهردار تهران دادیم و گفتیم ادامه این وضعیت در سال ۱۴۱۰ باعث میشود ۳۷۰۰ کسر نیرو داشته باشیم؛ حالا برنامه ریزی کردیم سالی ۳۰۰ نیرو به سازمان اضافه شود.
وی همچنین عنوان کرد: ساختار آتش نشانی بعد از ۱۵ سال تغییر کرد؛ باتوجه به شرایط آتش نشانی ساختار هر ۴ سال یک بار باید عوض میشد که این اتفاق رخ نداد. خروجی این کار در افزایش حقوق سال آینده مشاهده خواهد شد. آتش نشانان در منطقه ۲۱ صاحب یک خانه ۸۵ متری با هزینه یک و نیم میلیاردی خواهد شد.
محمدی اضافه کرد: بازدیدهایمان از ابتدای دوره افزایش چشمگیری پیدا کرده است و تاکنون ۸۰ هزار بازدید از اماکن داشتیم. تمام خریدهای تجهیزاتمان از خارج از کشور است و باتوجه به افزایش دلار باید امسال تجهیزاتمان را خرداری کنیم. یک دست لباس آتش نشانی ۴۵۰ میلیون تومان است و بعضی از شهرهای کشور امکان خریداری ندارند. ما بیش از ۴۰ نردبان خریدیم و در این دوره ۷ دستگاه فوماتیک که خودروهای استراتژیک سازمان هستند را خریداری کردیم. حریق پالایشگاهها و پمپ بنزینها با این دستگاهها کنترل میشوند.
در پایان گزارش حسابرسی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۳ با حداثر آرا از سوی اعضای شورای شهر به تصویب رسید.