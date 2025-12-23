شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از حضوری شدن مدارس در روزهای آلوده هوای شهرستان رباط کریم استان تهران ابراز نارضایتی کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از چندروزی بارندگی در اقصی نقاط کشور؛ این روز‌ها مردم اقصی نقاط کشور شاهد بازگشت دوباره آلوده هوا شدند؛ بطوریکه مدارس تعطیل و دانش آموزان به طور مجازی به درس خواندن مشغول شدند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما با توجه به اینکه مردم شهرستان رباط کریم استان تهران شاهد آلودگی هوا هستند؛ اما مدارس این شهرستان تعطیل اعلام نشد و دانش آموزان مجبور هستند بصورت حضوری به مدارس بروند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

