باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در تشریح جزئیات سامانه جامع اعتکاف استان فارس، از راه‌اندازی سامانه جامع اعتکاف با هدف مدیریت یکپارچه، شفافیت مالی و ارتقای کیفیت برگزاری مراسم اعتکاف در سطح این استان خبر داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: این زیرساخت نوین با هدف مدیریت یکپارچه و ارتقای کیفیت برگزاری مراسم اعتکاف طراحی و پیاده‌سازی شده است.

او ادامه داد: این سامانه بر اساس یک ساختار سلسله مراتبی چندلایه استوار است که شامل سطوح مدیریتی کشوری، استانی، شهرستانی، مساجد و در نهایت خود معتکفین می‌باشد تا نظارت و هماهنگی در تمامی سطوح به نحو احسن صورت پذیرد.



حجت‌الاسلام ولدان یکی از قابلیت‌های کلیدی این سیستم را امکان پرداخت الکترونیک و اعتباری هزینه‌ها دانست که منوط به اتصال موفق به درگاه‌های پرداخت خواهد بود. همچنین، امکان مدیریت مالی کاربران در چهار سطح استانی، شهرستانی، مسجد و معتکف فراهم شده است تا شفافیت مالی تضمین شود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس بیان کرد: این سامانه ابزار‌هایی را برای مدیران مساجد فراهم می‌کند تا بتوانند برنامه‌های فرهنگی و همچنین برنامه‌ی غذایی مساجد را ثبت کرده و به اطلاع شرکت‌کنندگان برسانند. همچنین، امکان درج احکام اعتکاف نیز در این بستر گنجانده شده است.



حجت‌الاسلام ولدان تصریح کرد: برای سنجش میزان رضایتمندی و ارزیابی عملکرد، سامانه قابلیت نظرسنجی را در لایه‌های مختلف کشوری، مدیران استانی، مدیران شهرستانی، مساجد، معتکفین و حتی عموم مردم فراهم آورده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی‌ها، امتیازدهی به مساجد صورت می‌گیرد و ارزیابی دقیقی از ابعاد مختلف شامل اعتکاف، شهرستان‌ها، مساجد و معتکفین به عمل خواهد آمد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: ثبت‌نام معتکفین به صورت هوشمند بر اساس کد ملی انجام شده و سوابق حضور آنها در سال‌های گذشته نگهداری خواهد شد. همچنین، امکان ثبت‌نام بر اساس تفکیک جنسیت و گروه سنی نیز پیش‌بینی شده است.



حجت‌الاسلام ولدان ادامه داد: برای تسهیل امور اجرایی، قابلیت‌هایی نظیر حضور و غیاب معتکفین، صدور گواهی حضور و همچنین صدور کارت معتکف به سیستم افزوده شده است. در صورت نیاز، امکان انصراف از اعتکاف و انتقال معتکف بین مساجد نیز فراهم است.



او ادامه داد: جهت برقراری ارتباط مؤثر، مدیران سایت قادر به مدیریت خبر و اطلاعیه بر روی وب سایت خواهند بود، همچنین امکان صدور اطلاعیه اعتکاف و صدور اطلاعیه مسجد نیز وجود دارد. این سامانه شامل یک راهنمای هوشمند برای مدیران اعتکاف و معتکفین است. علاوه بر این، امکان بارگذاری محتوای تولیدشده توسط معتکفین به همراه امتیازدهی به آن فراهم شده است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس تأکید کرد که این سامانه مجهز به ابزار‌های گزارش‌گیری پیشرفته به همراه نمودار است تا تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای آمار دقیق صورت گیرد. جستجوی پیشرفته مساجد نیز از دیگر تسهیلات این سامانه جامع محسوب می‌شود.

