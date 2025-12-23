باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش استان البرز با اشاره به سرمای شدید و بارش برف در مناطق کوهستانی، نسبت به احتمال افزایش تردد حیات‌وحش در حاشیه جاده‌ها هشدار داد و از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه از بروز حوادث برای گونه‌های جانوری جلوگیری کنند.

جوادیان‌نژاد با بیان اینکه در فصل سرد سال و به‌ویژه در محورهای کوهستانی کرج–چالوس و هشتگرد–طالقان احتمال نزدیک شدن حیات‌وحش به حاشیه جاده‌ها و سکونتگاه‌ها افزایش می‌یابد، گفت: از رانندگان عبوری تقاضا می‌شود ضمن رعایت سرعت مجاز، مراقب عبور حیوانات وحشی بوده و از هرگونه برخورد با این گونه‌ها جلوگیری کنند. وی افزود: در صورت مشاهده گونه‌های نادر یا حضور حیات‌وحش در حاشیه راه‌ها، شهروندان می‌توانند مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به نزدیک‌ترین واحد محیط‌بانی اطلاع دهند تا اقدامات حفاظتی لازم انجام شود.

او با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست و گونه‌های حیات‌وحش یک وظیفه عمومی است، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود هم‌وطنان عزیز به‌ویژه در فصل زمستان، با درک شرایط سخت زیستی حیات‌وحش، همکاری لازم را با محیط‌بانان داشته و هرگونه تخلف در این زمینه را گزارش دهند.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش استان البرز در پایان با اشاره به اقدامات مضری که در هنگام مشاهده حیات‌وحش باید از آن‌ها پرهیز شود، تصریح کرد: غذا‌دهی و تغذیه نامناسب حیوانات با نان، مواد شور یا باقی‌مانده غذای انسان که موجب آسیب و وابستگی می‌شود، نزدیک شدن بیش از حد به حیوانات که هم برای انسان خطرناک است و هم موجب استرس جانوران می‌شود و همچنین فیلم‌برداری و انتشار تصاویر در فضای مجازی که امنیت گونه‌ها را به خطر انداخته و احتمال شکار و صید غیرمجاز را افزایش می‌دهد، از جمله رفتارهای نادرست در مواجهه با حیات‌وحش است.