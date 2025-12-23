مدیرکل میراث فرهنگی فارس در دیدار با معاون اول موزه ملی تاجیکستان، بر آمادگی این استان برای توسعه و تعمیق همکاری‌های فرهنگی و موزه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در دیدار با علی‌شیر ظریفی، معاون اول موزه ملی تاجیکستان، بر آمادگی این استان برای توسعه و تعمیق همکاری‌های فرهنگی و موزه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان تأکید کرد.

این دیدار با هدف بررسی راهکار‌های گسترش تعاملات دوجانبه در حوزه میراث فرهنگی، موزه‌داری و تبادل تجربیات تخصصی صورت گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به ظرفیت‌های غنی موزه‌ای و تاریخی استان، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه‌های مشترک بین‌المللی، همکاری در حوزه مرمت و احیای آثار و بنا‌های تاریخی، اجرای پژوهش‌های علمی مشترک، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و فهرست‌نگاری و مستندسازی آثار تاریخی، از مهم‌ترین محور‌های گفت‌و‌گو و همکاری میان دو طرف به‌شمار می‌رود.

علی‌شیر ظریفی نیز در این نشست با تأکید بر اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان دو کشور، تصریح کرد: توسعه همکاری‌های موزه‌ای میان ایران و تاجیکستان می‌تواند نقش مؤثری در معرفی و بازشناسی میراث فرهنگی مشترک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.

معاون اول موزه ملی تاجیکستان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاهی از آثار منتخب موزه تاریخ تجارت جندی شاپور، در موزه ملی تاجیکستان هم‌زمان با جشن بین‌المللی نوروز خبر داد و افزود: در مرحله بعد، نمایشگاهی از آثار تاریخی و هنری موزه ملی تاجیکستان در یکی از موزه‌ها یا مراکز فرهنگی شهر شیراز برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس نیز ضمن استقبال از این پیشنهادها، تعاملات فرهنگی و موزه‌ای را از ارکان مهم تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور دانست و این دیدار را گامی مؤثر در مسیر شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و هدفمند فرهنگی و موزه‌ای میان ایران و تاجیکستان ارزیابی کرد.

منبع: میراث فرهنگی فارس

برچسب ها: میراث فرهنگی فارس ، گسترش همکاری ، تاجیکستان
خبرهای مرتبط
استاندار واسط عراق:
مرز مهران، زرباطیه باید به الگویی برای مبادلات ایران و عراق تبدیل شود
رایزن بازرگانی بنگلادش مطرح کرد؛
علاقمند به خرید نفت از ایران هستیم
گسترش همکاری‌های ایران و تاجیکستان با امضای تفاهم‌نامه در شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آیین سه‌روزه عزاداری حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود
هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم شد
عدالت قربانیان تروریسم با مستندسازی حقوقی پیگیری می‌شود
گزارش جامع خسارات سیل تا هفته آینده به هیأت دولت ارائه می‌شود
تروریسم مسئله‌ای جهانی است و مرز نمی‌شناسد
بیش از ۵۰۰ پرونده سرمایه‌گذاری در فارس تعیین‌تکلیف شد
شیراز آماده میزبانی در شأن شهروندان و گردشگران در نوروز ۱۴۰۵
سامانه جامع اعتکاف فارس راه‌اندازی شد
فارس آمادگی گسترش همکاری‌های موزه‌ای با تاجیکستان را دارد
آخرین اخبار
فارس آمادگی گسترش همکاری‌های موزه‌ای با تاجیکستان را دارد
شیراز آماده میزبانی در شأن شهروندان و گردشگران در نوروز ۱۴۰۵
سامانه جامع اعتکاف فارس راه‌اندازی شد
بیش از ۵۰۰ پرونده سرمایه‌گذاری در فارس تعیین‌تکلیف شد
گزارش جامع خسارات سیل تا هفته آینده به هیأت دولت ارائه می‌شود
تروریسم مسئله‌ای جهانی است و مرز نمی‌شناسد
عدالت قربانیان تروریسم با مستندسازی حقوقی پیگیری می‌شود
آیین سه‌روزه عزاداری حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود
هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم شد
شناسایی ۱۲۰ نقطه پرحادثه جدید در جاده‌های فارس
حوادث ترافیکی در فارس ۱۰ مصدوم و ۲ فوتی بر جای گذاشت
ایجاد درگاه ویژه بنیاد شهید در مؤسسه ISC
حضور مردم در انتخابات سد راه دشمنان است/وقوع ۲۷۴ تصادف رانندگی در محور داریون
دشت نمدان اقلید سردترین منطقه کشور اعلام شد
نجات جان بیماران با ۵۰ درصد سوختگی در شیراز
مرگ ۲ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در بوانات
فاجعه در طولانی‌ترین شب سال/مهمانی شب یلدا قربانگاه دایی شد
شیراز؛ قطب بالقوه گردشگری سلامت در جنوب ایران