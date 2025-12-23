باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد سعادتی گفت: این برنامه‌ریزی تولید بذور غلات در طبقات مختلف بذری برای سال‌زراعی آینده نشان از تمرکز کشاورزی قم بر روی مساله خودکفایی و پایداری امنیت غذایی مردم استان دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: غلات تولید شده در مزارع استان از کیفیت بسیار خوبی برخوردار هستند و کشاورزان قمی با پشتوانه سال‌ها تجربه در این زمینه، محصول بازار پسندی را تولید می‌کنند.

گفتنی‌است با انتخاب بذرهای مناسب کشت در قم بر اساس آب و هوای استان، ظرفیت تولید محصولات افزایش یافته و بهره‌وری بخش کشاورزی ارتقا می‌یابد.

کشت ارقام با ظرفیت تولید بالا می‌تواند باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی تولید محصول در واحد سطح شود، بنابراین استفاده از این ارقام در استان قم که کشاورزی در آن با محدودیت‌های محیطی و شرایط اقلیمی مواجه است، بسیار اهمیت دارد.

بخش کشاورزی ۶ درصد از ارزش‌افزوده قم را به خود اختصاص داده است، همچنین ۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف حوزه کشاورزی استان مشغول فعالیت هستند.

میزان متوسط تولید بخش کشاورزی این استان در سال بیش‌از ۸۵۰ هزار تُن در زمینهٔ محصولات زراعی،‌ باغی،‌ دامی، شیلات و گلخانه‌ای است.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده‌است.