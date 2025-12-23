باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا نادعلی زاده در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: پس از هشت سال اتفاق خوبی در شهر افتاده است؛ جشنواره تئاتر شهر توسط سازمان فرهنگی و هنری پیگیری شد و پس از هشت سال تعطیلی، این جشنواره خوب شهری با همکاری هنرمندان خوبی مجدداً شکل گرفت.

وی افزود: این رویداد با شعار تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل برگزار می‌شود و ۲۰۰ اجرا برای عموم پیش بینی شده که با استقبال چشمگیری مواجه شده است و ۶ هزار نفر با بلیت رایگان از نمایش‌ها دیدن کردند.

نادعلی با اشاره به فضای سیاسی کنونی شورای شهر تهران عنوان کرد: فضا به سمت سیاسی شدن رفته چرا که برخی از اعضا می‌خواهند در انتخابات شورا شرکت کنند. با کار‌هایی که ما در شورا کردیم، حتما مردم باید در انتخاب خود دقت کنند. از تریبون‌های خود چه استفاده‌هایی کردیم یا نکردیم؟ امروز قاعده‌ای در انتخاب شهردار در نظر گرفتند که کاملاً بوی سیاسی می‌دهد. اگر قانون باشد ما به آن عمل می‌کنیم و شهردار تهران هم در مورد آن صحبتی نداشته است.