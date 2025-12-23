باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - یزدان‌پناه گفت: این عملیات در راستای فرهنگ‌سازی، حفظ گونه‌های ارزشمند مرتعی و تأمین معیشت پایدار آبخیزنشینان منطقه آغاز شده و صبح امروز مسئول اداره و کارشناس بهره‌برداری به همراه آقای مصطفایی، مروج افتخاری و همیار طبیعت منطقه حسین‌آباد، از روند اجرای نشاکاری بازدید کردند.

وی افزود: کشت زراعی گیاه آنغوزه علاوه بر حفظ ژنتیک باارزش این گونه در منطقه، این امکان را فراهم می‌کند که در سال‌هایی که به دلایل طبیعی از جمله خشکسالی، محدوده‌های مرتعی قرق می‌شود، اراضی زراعی دارای قابلیت بهره‌برداری با هماهنگی اداره منابع طبیعی و ثبت محدوده در سامانه‌های مربوطه، مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرایان تصریح کرد: در این شرایط، آبخیزنشینان، روستائیان و ذی‌نفعان می‌توانند با دریافت مجوز‌های لازم، نسبت به بهره‌برداری و فروش آنغوزه اقدام کرده و معیشت آنان دچار مشکل نشود.

یزدان‌پناه با اشاره به سیاست‌های بالادستی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت: در سال جاری سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه کشت آنغوزه به‌صورت جدی در دستور کار شهرستان قرار گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تا پایان دی‌ماه امسال سطحی بالغ بر ۷ هکتار از اراضی منطقه زیر کشت نشا آنغوزه خواهد رفت و با توجه به دوساله بودن این گیاه، پیش‌بینی می‌شود طی ۲ تا ۳ سال آینده قابلیت بهره‌برداری اقتصادی پیدا کند