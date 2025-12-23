معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: شهرداری شیراز برنامه‌های نوروزی را با رویکرد هماهنگ و منسجم تدوین می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله خوشبخت، در نشست هماهنگی ستاد اجرایی خدمات سفر نوروزی ۱۴۰۵ از آغاز هماهنگی‌های اجرایی کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر نوروزی ۱۴۰۵ با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی، افزایش رضایتمندی شهروندان و میهمانان نوروزی و ایجاد انسجام در برنامه‌ها خبر داد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی منسجم برای ایام نوروز گفت: با توجه به ابلاغ احکام کمیته‌های تخصصی ستاد، لازم است تمامی بخش‌ها با ادبیاتی مشترک و رویکردی هماهنگ، برنامه‌های اجرایی خود را تدوین و عملیاتی کنند.

او با اشاره به تجربه سال‌های گذشته افزود: هماهنگی میان حوزه‌های خدمات شهری، حمل‌ونقل، ترافیک، فرهنگی، عمرانی، فضای سبز و اطلاع‌رسانی نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت میزبانی از مسافران نوروزی دارد و بر همین اساس، ارتقای سطح خدمات در دستور کار قرار گرفته است.

خوشبخت با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی شهرداری شیراز اظهار کرد: در برنامه‌ریزی‌های امسال، بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود با هدف ارتقای خدمات اسکان، زیباسازی شهری، ساماندهی ورودی‌های شهر و آماده‌سازی فضا‌های عمومی در دستور کار قرار دارد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز همچنین بر لزوم تعامل مستمر میان رؤسای کمیته‌ها و دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر تأکید کرد و گفت: ارسال به‌موقع برنامه‌ها، هماهنگی بین‌بخشی و توجه به ملاحظات نظارتی، زمینه‌ساز اجرای روان و موثر برنامه‌های نوروزی خواهد بود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی مجموعه مدیریت شهری و همراهی تمامی کمیته‌ها، نوروز ۱۴۰۵ با خدماتی منظم، ایمن و در شأن شهر شیراز برای شهروندان و میهمانان نوروزی همراه باشد.

