مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از قلع و قمع ۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۲۱۸۰ متر مربع در روستای نجارده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جواد محمودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از قلع و قمع ۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۲۱۸۰ متر مربع در روستای نجارده خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای قانون و حفظ اراضی کشاورزی صورت گرفت.

او افزود: این قلع و قمع‌ها با استناد به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با حکم قطعی قضایی صورت گرفت.

محمودی گفت:این عملیات با حضور صحرایی، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان، نماینده دادستان، نیروی انتظامی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و عوامل گشت حفاظت اراضی برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر با تاکید بر عزم جدی این نهاد در برخورد با هرگونه تخلف در حوزه اراضی کشاورزی، افزود: حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی است و با متخلفان در این زمینه برخورد قاطع خواهد شد.

جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از شهروندان درخواست دارد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مراتب را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند.

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، جهاد کشاورزی
