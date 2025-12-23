دومین جلسه شورای عالی مبارزه با دوپینگ در حالی برگزار شد که مسئولان نادو از رفع تمامی موارد عدم تطبیق با کد آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین جلسه شورای عالی مبارزه با دوپینگ صبح امروز (سه شنبه ۲ دی ماه) به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و با حضور کارشناسان و نمایندگان نهاد‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارش کاملی در خصوص اقدامات انجام شده در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از سوی غلامرضا نوروزی و رضا سعیدی دبیر و قائم مقام این ستاد ارائه شد.

یکی از چالش‌هایی که ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) با آن مواجه بود، عدم تطبیق پرونده ایران با کد سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) بود.

در این خصوص و در نخستین جلسه ستاد شورای عالی مبارزه با دوپینگ، تاکیدات ویژه‌ای از سوی وزیر ورزش و جوانان شده بود تا مواردی که عدم تطبیق با کد وادا، مطابق با دستورالعمل‌ها و قوانین جهانی اصلاح شود.

بر این اساس با تلاش‌هایی که در مجموعه نادوی کشور طی یک سال اخیر صورت گرفت، کلیه موارد عدم تطبیق با کد وادا اصلاح و این پرونده بسته شد.

انتقال به موقع نمونه‌ها و کاهش زمان ارسال آنها به آزمایشگاه، اجرای دقیق جدول توزیع نمونه گیری و رعایت استاندارد‌های نمونه گیری، تشکیل دپارتمان اطلاعات و تحقیقات، تکمیل پاسپورت بیولوژیکی ورزشکاران، راه اندازی حریم خصوصی، تهیه برنامه آموزشی و تقویم عملیاتی مهمترین اقداماتی بوده که از سوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ انجام شد تا نادوی ایران کارت سفید بگیرد.

پرداخت بدهی ۲۹۴ هزاردلاری نادو به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که از گذشته به جا مانده بود همچنین در قالب تعهداتی بود که ایران باید به وادا انجام می‌داد که با حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان مرتفع شد. تاکنون ۲۸۰ هزار دلار از این بدهی پرداخت شده و مابقی آن هم در مرحله اجراست.

بررسی پیش نویس لایحه قانونی مقابله با دوپینگ در ورزش کشور دیگر موضوعی بود که در دومین جلسه شورای عالی مبارزه با دوپینگ به آن پرداخته شد.

پیش از این و در جلسه نخست این شورا، اعضای حاضر به این نتیجه رسیدند که قانونی برای جرم انگاری دوپینگ در مجموعه ورزش تدوین شود. با توجه به اقدامات انجام شده مقرر شد، طرح پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی هیات دولت مطرح شد تا بررسی‌های لازم در خصوص اجرایی شدن آن صورت گیرد.

در پاسخ به مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده که راهکار برخورد با پدیده مذموم دوپینگ در حوزه اختیارت بازرسین و ناظرین است و می‌تواند در شورای عالی مبارزه با دوپینگ اجرایی شود؛ بنابراین در نشستی که امروز میان اعضای شورای عالی مبارزه با دوپینگ برگزار شد، مقرر شد همفکری بیشتری در خصوص قانونمند کردن این معضل و مصوب کردن دستورالعملی در شورا انجام شود.

تاکید جدی به مقوله آموزش پیشگیری از دوپینگ در بین ورزشکاران معلول و توانیاب و فرهنگ سازی در این حوزه نیز از مواردی بود که به آن اشاره شد.

در این رابطه غفور کارگری، رییس کمیته ملی پارالمپیک و زهرا نعمتی، نماینده قهرمانان پارالمپیکی در شورای عالی مبارزه با دوپینگ دغدغه‌های موجود در تیم‌های ملی معلولین را بیان کردند و نقطه نظرات لازم را ارائه دادند.

دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جمع بندی از دومین نشست اعضای شورای عالی مبارزه مبارزه با دوپینگ گفت: سازمان‌های جهانی از کشور‌های عضو انتظار صداقت دارند. کما این که من معتقدم وادا ما را مرحله به مرحله در این مسیر کمک کرد و خوشبختانه نتیجه خوبی هم گرفتیم. باید شفافیت داشته باشیم و رنکینگ کشور را در بحث برخورد با دوپینگ بالا ببریم.

وی در واکنش به درخواست مسئولان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مبنی بر اینکه این تشکیلات محل اداری مناسبی ندارد، خاطر نشان کرد: ما این آمادگی را داریم، مثل سایر فدراسیون‌ها که در مجموعه ورزشی آزادی فضایی را برای احداث ساختمان ادارای و کمپ تیم‌های ملی به آن‌ها اختصاص داده‌ایم به نادو هم فضایی بدهیم تا مکانی درخور احترام داشته باشد.

منبع: وزارت ورزش و جوانان