باشگاه خبرنگاران جوان _ این پروژه بزرگ، که در زمینی به مساحت ۱۰۵ هکتار اجرا می‌شود، به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه زیرساخت انرژی پاک در استان سیستان و بلوچستان شناخته می‌شود. هدف اصلی از احداث این نیروگاه، تولید برق پایدار و سازگار با محیط‌زیست، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و ارتقای ضریب امنیت انرژی منطقه به ویژه در شهرستان سراوان است و اجرای این پروژه علاوه بر آثار زیست‌محیطی مثبت، فرصت‌های شغلی متعددی را در مرحله ساخت و بهره‌برداری برای جوانان منطقه ایجاد خواهد کرد.

شرکت تأمین انرژی مانا، مجری این طرح، اعلام کرده است که تلاش خواهد شد پروژه طبق برنامه زمان‌بندی و با رعایت بالاترین استاندارد‌های فنی و کیفی تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده به پایان برسد. استفاده از تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین در بخش تولید برق خورشیدی، از ویژگی‌های شاخص این پروژه محسوب می‌شود.

با بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی شمس‌آباد، علاوه بر کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، گامی بلند در مسیر توسعه پایدار و تأمین برق مطمئن برای مردم شریف سراوان برداشته خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند الگویی موفق برای دیگر مناطق کشور در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه انرژی خورشیدی باشد.

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان