مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید اعلام کرد: بارش‌های شدید اخیر هیچ خسارتی به تخت جمشید و نقش رستم وارد نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد جعفری با تأکید بر اینکه بارش‌های شدید اخیر در استان فارس خسارتی به مجموعه‌های جهانی تخت جمشید و نقش رستم وارد نکرده است، گفت: با انجام اقدامات پیشگیرانه، روان‌آب‌ها به بیرون از محوطه‌ها هدایت شد و هیچ‌گونه سیلابی در این دو اثر تاریخی رخ نداد.

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید درباره تأثیر بارش‌های شدید اخیر بر مجموعه‌های تخت جمشید و نقش رستم، اظهار کرد: سیلابی در تخت جمشید و نقش رستم رخ نداد و مشکلی نداشتیم.

او با اشاره به تمهیدات انجام‌شده پیش از آغاز بارندگی‌ها افزود: یک‌سری اقدامات پیشگیرانه قبل از شروع بارش‌ها انجام دادیم که بر اساس آن، روان‌آب‌ها به بیرون از محوطه هدایت شد.

جعفری ادامه داد: تمام سعی خود را می‌کنیم که آب‌های بارندگی به سمت شکاف‌ها نروند و در بارش‌های اخیر هم تلاش کردیم بارندگی‌ها و آب‌های سطحی وارد داخل شکاف‌ها نشوند، چرا که اگر آب به داخل شکاف‌ها نفوذ کند، در لایه‌های پایینی ایجاد حفره می‌کند و این موضوع خطرناک است.

منبع: پایگاه جهانی تخت جمشید

برچسب ها: بارش‌های اخیر ، سیلاب ، تخت جمشید و نقش رستم
خبرهای مرتبط
افزایش ذخایر آبی سد‌های فارس با بارش‌های اخیر
شروع مستندسازی آثار مکتوب تخت جمشید و نقش رستم
بسیج امکانات ملی برای کمک رسانی به مردم در بارش‌های اخیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آیین سه‌روزه عزاداری حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود
هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم شد
عدالت قربانیان تروریسم با مستندسازی حقوقی پیگیری می‌شود
گزارش جامع خسارات سیل تا هفته آینده به هیأت دولت ارائه می‌شود
تروریسم مسئله‌ای جهانی است و مرز نمی‌شناسد
بیش از ۵۰۰ پرونده سرمایه‌گذاری در فارس تعیین‌تکلیف شد
شیراز آماده میزبانی در شأن شهروندان و گردشگران در نوروز ۱۴۰۵
سامانه جامع اعتکاف فارس راه‌اندازی شد
فارس آمادگی گسترش همکاری‌های موزه‌ای با تاجیکستان را دارد
آخرین اخبار
فارس آمادگی گسترش همکاری‌های موزه‌ای با تاجیکستان را دارد
شیراز آماده میزبانی در شأن شهروندان و گردشگران در نوروز ۱۴۰۵
سامانه جامع اعتکاف فارس راه‌اندازی شد
بیش از ۵۰۰ پرونده سرمایه‌گذاری در فارس تعیین‌تکلیف شد
گزارش جامع خسارات سیل تا هفته آینده به هیأت دولت ارائه می‌شود
تروریسم مسئله‌ای جهانی است و مرز نمی‌شناسد
عدالت قربانیان تروریسم با مستندسازی حقوقی پیگیری می‌شود
آیین سه‌روزه عزاداری حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود
هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم شد
شناسایی ۱۲۰ نقطه پرحادثه جدید در جاده‌های فارس
حوادث ترافیکی در فارس ۱۰ مصدوم و ۲ فوتی بر جای گذاشت
ایجاد درگاه ویژه بنیاد شهید در مؤسسه ISC
حضور مردم در انتخابات سد راه دشمنان است/وقوع ۲۷۴ تصادف رانندگی در محور داریون
دشت نمدان اقلید سردترین منطقه کشور اعلام شد
نجات جان بیماران با ۵۰ درصد سوختگی در شیراز
مرگ ۲ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در بوانات
فاجعه در طولانی‌ترین شب سال/مهمانی شب یلدا قربانگاه دایی شد
شیراز؛ قطب بالقوه گردشگری سلامت در جنوب ایران