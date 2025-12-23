سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان جنوبی از معرفی برگزیدگان دو مسابقه مجازی کتاب‌خوانی «تلویزیون شیرین» و «اسوه مواسات» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - برگزیدگان دو مسابقه مجازی کتاب‌خوانی «تلویزیون شیرین» و «اسوه مواسات» از سری برنامه‌های فرهنگی «روایت مقدس» که با محوریت معرفی شهدای والامقام و به مناسبت کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید استان خراسان جنوبی از طریق سایت Ketabkhooon.ir برگزار شد، با حضور گسترده علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ ایثار و شهادت معرفی شدند.

 این مسابقات در راستای برگزاری کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید استان خراسان جنوبی و با استقبال علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

 این دو مسابقه از سری برنامه‌های فرهنگی «روایت مقدس» به‌صورت غیرحضوری و از طریق سایت Ketabkhooon.ir برگزار شد و شرکت‌کنندگان از نقاط مختلف با مراجعه به این سامانه در مسابقات شرکت کردند. کتاب‌های «تلویزیون شیرین» و «اسوه مواسات» با نگاهی داستان‌محور، به معرفی شهدای والامقام پرداخته و تلاش دارند مفاهیم عمیق ایثار، همدلی و فداکاری را به زبان روایت به مخاطبان منتقل کنند

در مسابقه مجازی کتاب‌خوانی «اسوه مواسات» تعداد ۲۶۵ نفر شرکت کردند که پس از بررسی پاسخ‌ها، ۵ نفر به عنوان برگزیده معرفی شدند:

سیده ربابه اسلامی، سیده زهرا هاشمی، حسین احمدی، نرگس روایتی و عصمت رادموسائی.

همچنین در مسابقه مجازی کتاب‌خوانی «تلویزیون شیرین» با حضور ۱۰۹ شرکت‌کننده، ۷ نفر به عنوان برندگان نهایی انتخاب شدند:

ملیکا نجیبی، الناز سفری، زینب سفری، نرجس اسفندیاری‌پور، نجمه اسفندیاری‌پور، زهرا معافی و حسانه غلامی.

